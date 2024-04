Atp Barcellona - Arnaldi salva 4 match point. Garcia batte Cocciaretto a Rouen

Nessun problema per Marketa Vondrousova e Qinwen Zheng all’esordio al torneo WTA 500 di Stoccarda. Entrambe erano attese da due impegni tutt’altro che semplice e hanno sconfitto rispettivamente in due set Donna Vekic e Sorana Cirstea .

Anche l’inizio del terzo ha sorriso a Cocciaretto, brava a esercitare ulteriore sulle spalle della francese, che ha affossato in rete il rovescio nel momento meno opportuno. Sul 5-4, però, è variato ancora lo spartito e la 23enne ha perso quattro giochi di fila.

Cocciaretto ha cancellato una pericolosa palla break nel quinto game del secondo parziale e sorpreso la sua rivale - colpevole di aver commesso un grave doppio fallo - in quello successivo. Un break che ha cambiato l’inerzia della partita e restituito fiducia all’azzurra.

La giocatrice francese, di fronte al pubblico di casa, è partita con il botto e ha lasciato poco spazio all'azzurra. Garcia si è aggiudicata i primi cinque game del match brekkando Cocciaretto sull’1-0 trovando profondità con la risposta e sul 3-0 sfruttando il rovescio in uscita dal servizio sbagliato dall’italiana.

Saranno tanti i rimpianti che busseranno alla porta di Elisabetta Cocciaretto questa sera. La nativa di Ancona ha avuto la possibilità di servire per portare a casa la vittoria contro Caroline Garcia , ma ha smarrito la via sul più bello e si è arresa 1-6, 6-3, 5-7.

I match point annullati sono diventati quattro in totale nel tie-break, perché Arnaldi ha completamente ribaltato la situazione dal 6-3 collezionando sette degli ultimi nove punti. L’argentino ha accusato il colpo e nel set decisivo ceduto due volte la battuta andando fuori strada con il rovescio e subendo la pesantezza del dritto di Arnaldi.

Nella seconda frazione è andato in scena il festival del break; un festival che non ha assegnato il premio a nessuno dei due e che ha visto Arnaldi salvare un match point nel decimo gioco.

L’equilibrio si è interrotto nel primo set sul 3-3, quando Arnaldi ha calibrato male il rovescio sulla seconda opportunità concessa a Baez. L’argentino ha subito l’immediato contro break, ma non ha ripetuto lo stesso errore due volte quando ha servito sul 6-5.

L’incredibile rimonta completata ai danni di Sebastian Baez al torneo ATP 500 di Barcellona rappresenta un fedele manifesto della grande personalità di Matteo Arnaldi . Nonostante la giornata non proprio idilliaca e il valore del rivale affrontato, l’italiano ha trovato il modo di superare gli ostacoli e conquistare gli ottavi di finale chiudendo con il punteggio di 5-7, 7-6( 8) , 6-2 in quasi tre ore di gioco.

