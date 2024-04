Wta Stoccarda: Jasmine Paolini domina Sara Errani. A Bucarest fuori Lorenzo Sonego

Jasmine Paolini ha dominato Sara Errani nel primo turno del torneo Wta 500 di Stoccarda. La giocatrice italiana - campionessa quest'anno nel WTA 1000 di Dubai - ha chiuso la partita col punteggio di 6-1 6-0 in 45 minuti di gioco nel torneo sulla terra battuta al coperto tedesca.

Errani bravissima a superare le qualificazioni battendo nel turno decisivo Anna Kalinskaya, poco ha potuto contro le accelerazioni e il ritmo dell'allieva di Renzo Furlan. Troppo ampio il divario tra le due giocatrici in singolare come peraltro testimoniato dalla classifica: Paolini numero 14 del mondo, Errani numero 102.

Partita a senso unico. Primo set facile per Paolini con il punteggio di 6-1 e non servono troppe spiegazioni per dire che ha sempre mantenuto il pallino del gioco in mano. Secondo set allo stesso modo. Nel primo game del secondo set Paolini ha annullato una palla break a Errani e poi è andata in fuga.

Abbraccio finale a rete tra le due italiane che giocano stabilmente il doppio insieme e anche in questo torneo.

Atp Bucarest: Lorenzo Sonego eliminato al primo turno da Joao Fonseca

Non è il momento migliore della carriera di Lorenzo Sonego.

Il giocatore torinese che è seguito per la prima settimana da coach Fabio Colangelo è stato sconfitto nel primo turno dell'Atp 250 di Bucarest (terra battuta outdoor) dall'astro nascente brasiliano Joao Fonseca col punteggio di 7-6 7-5.

Partita molto equilibrata ma il classe 2006 in grande ascesa ha fatto la differenza in tutti i momenti decisivi. L'avvio della partita era stato molto positivo per Sonego che è andato in vantaggio per 4-1 nel primo set.

Ma qui il giocatore torinese ha subito il rientro di Fonseca che è arrivato a condurre 5-4. Il brasiliano ha avuto un set point che però l'italiano ha annullato. Epilogo della partita al tie break dominato inizialmente da Fonseca che si è involato 6-1.

Sonego ha annullato con coraggio 4 set point ma ha ceduto il parziale 7-5 con tanti rimpianti. Nel secondo set l'occasione di andare avanti ce l'ha avuta di nuovo Fonseca ma Sonego è stato bravo ad annullare le palle break.

Sul 6-5 per il brasiliano, un doppio fallo di Sonego e un dritto sparato malamente fuori sul match point hanno portato a termine la partita con un'eliminazione al debutto per il giocatore italiano.