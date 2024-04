Mikael Ymer sorprende tutti: l'inaspettato annuncio sul ritorno in campo

Si torna sempre dove si è stati bene. È durato soltanto qualche mese il ritiro dal mondo del tennis dello svedese Mikael Ymer, che sui propri canali social ha annunciato il suo prossimo ritorno. Il 25enne scandinavo aveva preso la decisione di appendere la racchetta al chiodo dopo la squalifica di 18 mesi comminatagli nel luglio 2023 dalla Corte Arbitrale dello Sport per aver saltato tre controlli antidoping.

La decisione del CAS era arrivata dopo una prima assoluzione nel giugno del 2022 da parte di un tribunale indipendente. Nell’agosto del 2023 dunque lo svedese aveva annunciato sui social di aver preso la decisione di dare addio al tennis professionistico.

Notizia di questi giorni è però il suo ripensamento dopo 8 mesi, comunicato sempre sui propri canali. "Il ritiro è noioso, ci vediamo tra 8 mesi" ha scritto Ymer nel suo post, comunicando il proprio ritorno in campo proprio quando terminerà la sanzione del CAS.

Retirement was boring see u in 8 months 🤞🏽🖤🏃🏾 — Mikael Ymer (@MikaelYmer) April 15, 2024

Il ritorno in campo di Mikael Ymer

Fratello minore di Elias, anch’esso tennista professionista, e di Rafael, classe 2005, Mikael ha raggiunto come best ranking la 50esima posizione del ranking mondiale.

Ottimo prospetto a livello giovanile, lo svedese si è distinto agli esordi imponendosi su avversari come Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Casper Ruud e Denis Shapovalov. Lo scandinavo però non ha mantenuto le aspettative nel corso della sua carriera, riuscendo a raggiungere soltanto una finale a livello Atp, persa contro Ilya Ivashka a Winston Salem nell’agosto 2021.

Il suo palmares conta quattro titoli a livello Challenger, due Futures e un titolo in doppio col fratello Elias (Atp 250 di Stoccolma). Il suo ritorno in campo, seppur con dinamiche completamente diverse, segue quello di Simona Halep di qualche settimana fa, anch’essa squalificata per doping ma in seguito assolta.