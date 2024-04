La pioggia ha condizionato il programma del Day 1 del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera: diverse partite sono state cancellate o hanno trovato spazio in un altro campo. Quest'ultimo caso ha coinvolto Francesco Passaro e la wild card Rudolf Molleker.

L'italiano si è arreso al primo turno dopo aver superato con merito le qualifcazioni. Per accedere al main draw, l'azzurro ha infatto sconfitto prima Yannik Kelm e poi vinto il derby tricolore con Andrea Pellegrino. L'incontro è andato in scena sul Court 1 e non sul Campo Centrale come inzialmente previsto.

Atp Monaco - Niente da fare per Francesco Passaro. Thiem perde contro Moro Canas

A porre fine al cammino di Passaro con il punteggio di 4-6, 2-6 ci ha pensato il tennista di casa Molleker. Due false partenze hanno reso la strada dell'italiano in salita sia nel primo che nel secondo set.

Molleker, da parte sua, si è rivelato impeccabile al servizio e ha concesso una sola chance - quando aveva ormai due break di vantaggio - al suo avversario nell'arco dell'intera partita. Passaro ha ceduto la battuta in apertura di match e non si è mai davvero reso pericoloso in risposta.

Le cose sono andate peggio nella seconda frazione di gioco, perché Molleker ha strappato due volte il servizio al 23enne di Perugia. Continua la crisi di risultati di Dominic Thiem che al BMW Open ha perso contro il numero 240 del mondo Alejandro Moro Canas.

L'austriaco è ancora alle prese con il problema al polso e le pesanti condizioni di gioco hanno probabilmente inciso in maniera negativa sulla sua prestazione. Esordio vincente per Jack Draper, costretto a disputare il terzo set nella sfida con Vit Kopriva.

A Barcellona è partito alla grande Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo ha battuto 6-3, 7-6( 8) Roman Safiullin annullando un set point nel tie-break del secondo parziale. Brandon Nakashima ha invece fermato Daniel Evans in uno degli incontri di primo turno più interessanti.

Wta Rouen - Avanzano Stephens, Linette e Andreeva

Avanzano al torneo WTA 250 di Rouen Sloane Stephens, Magda Linette e Mirra Andreeva. L'americana si è aggiudicata il derby a stelle e strisce con Peyton Stearns; mentre Linette e Andreeva si sono liberate rispettivamente di Elsa Jacquemot e Nadia Podoroska.