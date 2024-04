Chi sono i giocatori in attività che hanno vinto più titoli Atp? Tsitsipas sale a 11

Chi sono i giocatori attualmente in attività che hanno vinto più titoli Atp? Con il successo a Monte-Carlo, il terzo per lui, Stefanos Tsitsipas ha vinto l'undicesimo titolo della sua carriera. Una carriera che finora ha visto i suoi successi più importanti proprio nel Principato di Monaco.

Ma chi guida la classifica dei giocatori in attività ad avere vinto più tornei nel corso della propria carriera? In testa a questa classifica c'è il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo ha vinto 98 tornei in carriera e di questi, dato non trascurabile 24 sono tornei del Grande Slam.

A seguire c'è Rafael Nadal con 92 titoli Atp di cui 22 del Grande Slam. A grande distanza poi troviamo Andy Murray con 46 tornei vinti di cui 3 del Grande Slam. Molto staccato dai primi ma con molto vantaggio sugli inseguitori il giocatore scozzese.

Alexander Zverev è a 21 titoli appena davanti a Daniil Medvedev a quota 20

A seguire troviamo Alexander Zverev con 21 titoli ma nessuna prova del Grande Slam vinta, Daniil Medvedev con 20 titoli (1 Slam), Marin Cilic a sua volta con 20 titoli (1 Slam), poi Dominic Thiem con 17 tornei (1 Slam).

Segue Stan Wawrinka con 16 tornei e ben 3 di questi del Grande Slam, appaiato a Richard Gasquet con 16 titoli ma nessuno Slam. Poi si trova Andrey Rublev a 15 tornei (0 Slam). Appaiati a 13 tornei vinti Carlos Alcaraz (2 Slam) e il nostro Jannik Sinner (1 Slam).

Poi c'è Kei Nishikori a 12 (0 Slam) con Gael Monfils (0 Slam). Come detto Stefanos Tsitsipas con il successo ottenuto a Monte-Carlo a 11 tornei ha agganciato Roberto Bautista Agut. Sia per il greco che per lo spagnolo però non ci sono titoli del Grande Slam.

Di certo questo però è un titolo molto importante dopo mesi di difficoltà e fa iniziare come meglio non si poteva per il giocatore greco la stagione sulla terra battuta.