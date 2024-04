Race to Torino - Sinner allunga, Tsitsipas entra nella Top 8. Ok Djokovic

Nonostante l'eliminazione in semifinale in quel di Monte-Carlo il tennista azzurro Jannik Sinner continua a guadagnare terreno ed è nettamente primo nella classifica Race, classifica che ricordiamo stabilirà gli 8 che andranno alle Finals Atp di Torino a fine anno.

Sinner guida la classifica con ben 4300 punti, ormai manca la matematica ma possiamo dire nonostante manchi ancora tempo che è già qualificato e Jannik ha un netto vantaggio sul russo Daniil Medvedev, secondo in classifica con 2650 punti.

Completa il podio al terzo posto Alexander Zverev, fermo a 1935 punti. Da qui in poi c'è un grande equilibrio e a dire il vero chiunque, tra un torneo e l'altro, può ottenere il pass per qualificarsi per le Finals.

Grande salto di Stefanos Tsitsipas che, grazie alla vittoria nel Principato (la sua terza in carriera) entra tra i primi 8 della classifica, è ottavo con 1525 punti, poco dietro invece al bulgaro Grigor Dimitrov. Bene anche il finalista Casper Ruud, quarto nella Race con 1775 punti e in piena corsa.

Nella Top 10 da registrare il rientro del numero uno al mondo Novak Djokovic che, nonostante sia ancora a zero titoli, in questa stagione è ora nono, davanti a Hubert Hurkacz, con 1310 punti. Ma per Nole l'approdo a Torino dovrebbe essere quasi una formalità.

Dietro dalla Top Ten ancora bene Ugo Humbert mentre in netta crisi Andrey Rublev che finora è solo dodicesimo con 1070 punti. Situazione complicata anche per Holger Rune, protagonista di un buon torneo a Montecarlo per quindicesimo con 975 punti.

Capitolo italiani: il primo dopo Jannik Sinner è Luciano Darderi, 33esimo con 479 punti e in campo questa settimana a Bucharest. Bene anche Cobolli al 41esimo posto mentre recupera Musetti ora 45esimo. Nella Top 60 anche se in calo anche Luca Nardi, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, insomma ancora una volta il tennis italiano è in buone mani.