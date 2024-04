Atp Barcellona - Arnaldi avanti per ritiro di Cazaux. Nardi si infortuna a Bucarest

Nel torneo Atp 500 di Barcellona (terra battuta outdoor) era impegnato nella prima giornata Matteo Arnaldi. Il giocatore ligure era opposto al francese Arthur Cazaux. La partita si è conclusa sul 5-5 del primo set quando il giocatore francese ha dovuto ritirarsi per un problema alla caviglia.

Arnaldi quindi ha superato il primo turno e affronterà al secondo turno Sebastian Baez. Arnaldi è andato sotto di un break subito all'inizio ma è riuscito poi a recuperarlo e a portarsi in vantaggio per 4-3.

Sul 4-4 però Cazaux ha strappato di nuovo il servizio al giocatore ligure ma non ha chiuso il set. Sul 5-5 nel tentativo di recuperare una volee, Cazaux ha messo male la caviglia e la partita è finita lì col ritiro del francese.

Domani in campo sempre a Barcellona Flavio Cobolli per l'attesissimo primo turno contro Rafael Nadal che ha confermato la sua presenza. Presente a Barcellona anche Lorenzo Musetti.

Atp Bucarest, Luca Nardi manca cinque match point, si infortuna e perde da Seyboth Wild

Luca Nardi esce di scena nel peggiore dei modi al primo turno del torneo Atp 250 di Bucarest sulla terra battuta outdoor.

Il giocatore pesarese esce sconfitto sul campo col punteggio di 6-3 6-7 7-6 ma di fatto è stato fermato da un infortunio alla caviglia mentre conduceva 5-3 nel terzo set. Il giocatore italiano non è riuscito a concretizzare cinque match point, in uno spostamento a fondo campo ha messo male la caviglia e di fatto la sua partita è terminata lì.

La speranza per Nardi è che alla vigilia di una serie di tornei importantissimi sulla terra battuta come Madrid, Roma e il Roland Garros l'infortunio non sia di grave entità. La partita era iniziata male. Subito sotto di un break Nardi non è più riuscito a recuperare lo svantaggio nel primo set.

Nessun break e nessuna palla break nel secondo set che ha avuto il suo epilogo naturale nel tie break vinto da Nardi sette punti a cinque. Sembrava il punto di svolta e senza l'infortunio probabilmente lo sarebbe stato. Nardi si è portato sul 4-2 poi sul 5-3 del terzo set.

Qui con il giocatore brasiliano alla battuta Nardi ha avuto 5 match point che non è riuscito a concretizzare. Sull'ennesima situazione di 40-40, Nardi ha messo male il piede in un cambio di direzione e si è accasciato a terra.

Il giocatore brasiliano gli ha portato una sedia con grande senso di sportività. Ma Nardi è tornato in panchina estremamente dolorante. C'è stato il trattamento del fisioterapista ma l'azzurro non ha voluto gettare la spugna.

Ha proseguito nell'incontro ma non era più in grado di farlo viste le evidenti limitazioni negli spostamenti e con il servizio che era di fatto una rimessa in gioco. Vincenti cercati da ogni parte da parte di Nardi e in alcune occasioni trovati e errori di Seyboth Wild hanno fatto arrivare la partita al tie break ma qui il brasiliano ha chiuso il parziale per sette punti a due con un Nardi sostanzialmente fermo.

Luciano Darderi sconfitto nettamente da Mariano Navone

A Bucarest in campo nella prima giornata anche Luciano Darderi contro l'argentino Mariano Navone che si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3. Primo set con Darderi che ha molto faticato e Navone ha avuto in mano il controllo della partita: si è involato fino al 4-1 nel primo set chiuso poi per 6-2.

Nel secondo set c'è stata la fiera dei break e dei controbreak, Darderi ha mancato le possibilità di scappare 4-2 e la sua partita è finita lì con Navone che poi ha chiuso 6-3.