Nella settimana in cui ha compiuto 29 anni, Stefano Napolitano si è regalato il terzo torneo Challenger in carriera trionfando a Madrid. Il suo cammino in Spagna è iniziato con una convincente vittoria ai danni di Vilius Gaubas e con l'importante successo contro la testa di serie numero cinque Vit Kopriva.

Ai quarti di finale, l'azzurro ha poi sconfitto Marc-Andrea Huesler - ha occupato la 47esima posizione del ranking mondiale nel 2023 - imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6( 5) .

Stefano Napolitano conquista il Challenger di Madrid: best ranking per l'italiano

Nel penultimo atto dell'evento Challenger 100, Napolitano ha eliminato Mikhail Kukushkin: il kazako si è ritirato quando era sotto 2-6, 1-4 per un problema fisico.

In finale, il tennista di Biella ha completato il capolavoro e conquistato il torneo senza lasciare nemmeno un set per strada regolando Leandro Riedi con un doppio 6-3. Si tratta del terzo Challenger in aggiunto in bacheca dopo quelli vinti ad Ortisei nel 2016 e a Bangalore lo scorso febbraio.

Napolitano raggiungerà anche il suo best ranking, perché da oggi è il numero 125 del mondo.

Challenger Madrid - Il match point che ha consegnato il titolo a Stefano Napolitano

🇮🇹 Stefano Napolitano es el CAMPEÓN del III Open Comunidad de Madrid tras derrotar a 🇨🇭 Leandro Riedi por 6-3 y 6-3 en una final en la que no ha habido color.

🏆 Tercer título Challenger en la carrera del italiano, segundo logrado en este 2024. | @ATPChallenger pic.twitter.com/JICU1Pq8Ib — Federación de Tenis de Madrid (@fedetenismadrid) April 14, 2024

Fonte: Federacion de Tenis de Madrid - via Instagram( Fair Use)