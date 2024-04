Atp Monte-Carlo - Tsitsipas firma il tris, un deludente Ruud ko in due set

Undicesimo titolo in carriera e terzo qui a Monte-Carlo per il talento greco Stefanos Tsitsipas che conferma il suo rapporto speciale con la terra battuta e soprattutto con il torneo monegasco e ottiene una bella vittoria in due set sul norvegese Casper Ruud, troppo deludente nell'atto finale dopo la sorprendente vittoria in semifinale sul numero uno al mondo Novak Djokovic.

In un parterre ricco di stelle come Charles Leclerc, Francesco Totti e l'ex campione di tennis Boris Becker Tsitsipas conferma il trend positivo dopo la vittoria in semifinale su Jannik Sinner e ottiene un titolo importante dopo un inizio stagione complicato.

Con questo successo Tsitsipas guadagna o meglio recupera posizioni e si porta così al settimo posto nel ranking Atp. Finisce così con il risultato di 6-1;6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Parte subito bene il greco che ha tre palle break di fila sul servizio di Ruud e alla terza occasione sfrutta la chance e ottiene il break.

È subito 2 a 1. Nel game successivo Ruud prova a reagire, ma Tsitsipas appare sempre ferrato e riesce a mantenere il servizio, annullando due palle break. Il greco dilaga e si porta in poco tempo 5 a 1, il primo set scorre molto velocemente e termina con il risultato di 6-1 dopo un'ora di gioco.

Il secondo set vede Ruud avere subito una palla break, ma il greco è deciso e l'annulla con una prima vincente. Tanti errori da ambo le parti, grosse difficoltà e poca continuità, Ruud ha ancora una palla break ma spreca con un grande errore.

Il match avanza con tanti, forse troppi errori, Ruud ha opportunità sul servizio del greco, specialmente nel settimo game dove manca diverse opportunità. Tsitsipas serve e mantiene senza problemi il servizio, sul 5-4 Ruud serve per restare in gara, va subito 0-30 e al primo match point poi Tsitsipas ottiene la vittoria.

Tsitsipas vince Monte-Carlo e torna a pieno titolo tra i protagonisti del circuito, candidandosi sulla terra battuta come uno dei possibili favoriti per i prossimi tornei, da Madrid fino a Roma e al Roland Garros..