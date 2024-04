Atp Monte-Carlo - Ruud sorprende Novak Djokovic: sfiderà Tsitsipas in finale

Casper Ruud aveva presentato la partita contro Novak Djokovic come una sfida tra Davide e Golia. I precedenti match disputati con il serbo, d’altronde, non lasciavano spazio a diverse interpretazioni: cinque le vittorie del belgradese senza mai lasciare per strada nemmeno un set.

A Monte-Carlo, però, le gerarchie non hanno rispecchiato il loro consueto ordine e Ruud ha sfruttato la grande opportunità per ottenere il più importante successo in carriera in termini di classifica.

È la prima volta, da quando è stato introdotto il ranking ATP, che un norvegese batte il numero uno del mondo. Per Ruud si tratta della seconda finale in un evento Masters 1000 dopo quella raggiunta al Miami Open nel 2022.

L'incontro è terminato con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4 a suo favore.

Atp Monte-Carlo - Ruud sorprende Djokovic: sfiderà Tsitsipas in finale

Una partenza da incubo ha compromesso il set inaugurale di Djokovic.

Ruud, da parte sua, ha iniziato come meglio non poteva e grazie a un poderoso dritto siglato subito il break. Il serbo ha faticato a trovare il campo con continuità commettendo troppi errori gratuiti sia da fondo campo che nei pressi della rete e ceduto la battuta anche nel quinto game.

Il tentativo di reazione messo in scena accorciando le distanze con due ottime risposte non è bastato a ridurre il gap in maniera definitiva e il 25enne di Oslo si è portato con merito sull’1-0. Djokovic ha provato a cambiare volto alla disputa e in apertura di secondo set esercitato una notevole pressione ai danni dell’avversario, che ha affossato in rete il dritto sulla chance offerta nel secondo gioco.

Il serbo ha guadagnato rapidamente il 3-0 costruendo punto dopo punto i margini per ritrovare ritmo e fiducia. Un cambio di passo che si è trasformato presto in un sonoro 6-1 con la complicità di un Ruud fuori fuoco, come testimoniano i tre doppi falli colpiti nel sesto game.

Contro ogni pronostico, la terza frazione ha visto Ruud rialzare la testa e piegare le difese di Djokovic, colpevole di aver spedito di metri oltre la linea di fondo un comodo dritto. Sotto 1-4, il 36enne ha mostrato la sua personalità tenendo il servizio e firmando il contro break con due eccezionali rovesci.

Djokovic ha smarrito la via nell'istante meno opportuno e concesso tre match point di fila al rivale sul 4-5. Ruud ha trasformato il terzo, arrivato con un doloroso doppio fallo.