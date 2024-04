Sinner e Tsitsipas regalano spettacolo ma che errore: bufera social

Seconda sconfitta nel 2024 di Jannik Sinner che cede ad un ottimo Stefanos Tsitsipas dopo un grande match. I due regalano spettacolo e grande equilibrio con il greco che si mostra ancora una volta di un altro livello sulla terra battuta e ha giocato alla pari con un Sinner che inizia male ma che prende pian piano le misure al talento ellenico.

Tanti punti spettacolari e una sfida dove Sinner è stato poi ad un passo dalla vittoria. L'azzurro avanti di un break nel set decisivo è stato fermato da un piccolo problema fisico (probabili crampi) e si è arreso per 6-4 nel set decisivo.

Ma non è questo per tanti a decidere l'incontro. Sul 4-1 Jannik ha avuto due palle break per chiudere il match e portarsi su un 5-1 che sarebbe stato la prefazione e la chiusura del match. In occasione della seconda palla break Tsitsipas commette un grave errore, la palla esce e ci sarebbe stato così il break che avrebbe di fatto chiuso il match, alla fine invece l'arbitro non chiama fuori, i due continuano a giocare (lo stesso Sinner aveva tanti dubbi ma non si è fermato) e alla fine Tsitsipas annulla la palla break e poi infila 5 game consecutivi.

In tanti sui social si stanno lamentando in questi minuti, tante polemiche e messaggi a difesa di Jannik Sinner e contro la giudice di linea, rea di un errore piuttosto grave. Stefanos Tsitsipas vola così in finale dove attende il vincente tra Casper Ruud e il numero uno al mondo Novak Djokovic, ricordiamo che Tsitsipas ha già vinto due volte questo torneo e cerca ora il tris.

Ecco l'immagine che fa tanto discutere: