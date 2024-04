Atp Monte-Carlo - Tsitsipas e i problemi fisici fermano Jannik Sinner in semifinale

Solo i problemi fisici nel terzo set (crampi? Ci si augura solo quelli) frenano la cavalcata di un granitico Jannik Sinner. L'altoatesino mostra un'ottima versione del suo tennis in semifinale sulla terra rossa di Monte-Carlo ma deve cedere al termine di una combattuta gara a Stefanos Tsitsipas, che per la terza volta in carriera giocherà l'atto conclusivo del torneo.

12 palle break annullate su 15: basta sottolineare, probabilmente, questo dato per comprendere la splendida prestazione offerta dall'azzurro, che dopo il primo set ha preso pian piano le redini del gioco e del confronto. Il rammarico resta per una finale che sarebbe stata più che meritata per quanto espresso in campo, ma anche per una decisione che farà un po' discutere: sul 3-1 del terzo parziale, l'arbitro non chiama fuori la seconda di servizio del greco (nettamente out) e toglie la possibilità al numero 2 del mondo di ottenere il secondo break di vantaggio.

Poi, dal game successivo, sono cominciate le difficoltà a livello fisico. Quell'errore quanto ha inciso sul risultato finale del match? I dubbi su questo resteranno eccome.

La cronaca della prima semifinale

Sinner non comincia al meglio e deve fronteggiare subito una palla break, dopo essersi trovato 0-30: grazie al servizio, l’altoatesino si salva Ma il break per il greco sembra dietro l’angolo e l’occasione si ripresenta nel terzo game: stavolta l’azzurro finisce sotto 15-40, ne annulla una con la prima ma poi commette un sanguinoso doppio fallo.

Il set procede 'on serve' fino al 6-4 finale per il nativo di Atene. L’italiano cerca in ogni gioco di guadagnarsi delle opportunità, dall’altra parte però Tsitsipas è solidissimo da fondo campo, sbagliando pochissimo.

La falsa partenza del 22enne fa la differenza in negativo e porta avanti il già due volte vincitore di Monte-Carlo. Il secondo parziale si apre con il numero 2 del mondo che mantiene costante il suo livello di tennis, mentre Stefanos accusa le prime difficoltà iniziando a concedere qualcosa di troppo.

Il risultato? Prima palla break nel secondo gioco per Sinner, che sfrutta e si porta successivamente avanti sul 3-0. Il nativo di San Candido alza il rendimento del suo dritto e mette alle strette l’avversario da fondo campo, che non riesce a sfondare e a difendere come prima.

Nel settimo gioco Jannik ha la possibilità di ottenere un secondo break ma senza successo. L’opportunità mancata rischia di pagarla nel turno successivo al servizio, in cui dal 30-0 (complice qualche leggera disattenzione) concede una palla break, la cancella al termine di un lungo scambio e conferma poi la battuta ai vantaggi (5-2).

Tsitsipas mantiene la battuta, poi tenta il tutto per tutto nel game successivo, cruciale per l’esito dell’incontro. Sinner finisce sotto 15-40 ma è ancora glaciale nei momenti che più contano: ai vantaggi il livello è altissimo, Tsitsipas ha altre chances di break ma deve fare i conti con un Sinner che riesce sempre a tenere i nervi saldi.

Al secondo set point si concretizza il 6-3. Il colpo a livello psicologico per il greco è duro da cancellare in fretta. Così, Jannik approfitta del momento molto positivo per indirizzare subito il terzo parziale: break in apertura, con un altro game giocato alla grandissima.

Il controllo della partita per l’altoatesino sembra totale, con il greco che a tratti ha grande difficoltà a trovare un modo per fare punto all’azzurro. Sul 3-1 una non chiamata dell’arbitro (su una seconda di servizio nettamente out) salva e non poco Tsitsipas: il greco cancella infatti la palla break e accorcia le distanze, mantenendosi a stretto contatto nel punteggio.

La sfida non è affatto finita, perché subito dopo Sinner comincia ad accusare un po’ di crampi: riesce però a conservare la battuta e salire 4-2. Dopo il turno di servizio del greco, l’italiano autorizza l’intervento dei fisioterapisti.

Dopo il medical timeout torna in campo, affronta e annulla ancora due palle break ma ai vantaggi deve cedere alla quinta opportunità concessa al nativo di Atene. 4-4. Tsitsipas approfitta della situazione, che non permette al 22enne di giocare al meglio, e tiene il servizio nel momento cruciale della partita.

Sinner ci prova ma le difficoltà a livello fisico sono evidenti. Stefanos si prende il break decisivo (6-4) per volare in finale. Ora lo attende il vincente dell’altra semifinale tra Novak Djokovic e Casper Ruud.