Incredibile disavventura per Sebastian Korda a Monte-Carlo: due ladri lo aggrediscono

Ha dell'incredibile quello che è accaduto a Sebastian Korda nel Master 1000 di Monte-Carlo. Oltre all'eliminazione dal torneo, per mano di uno scatenato Jannik Sinner, è arrivata un'incredibile beffa per il tennista statunitense.

Il 23enne è stato aggredito da due persone ignote, che sono riuscite nel loro intento di scippargli l'orologio Richard Mille del valore di 300 mila euro che indossava al polso. A raccontare e rendere noto i dettagli della vicenda, che ha lasciato di stucco anche gli appassionati, sono stati i media francesi.

I malviventi, con un casco per coprire meglio il volto e non rivelare la loro identità, hanno teso una sorta di imboscata al giocatore americano appostandosi in cima a una scalinata che collega l'Avenida de Francia con l'Avenida de Varavilla, vicino ai campi in terra rossa del circolo.

L'ipotesi più plausibile è che i ladri abbiano studiato perfettamente i movimenti dell'atleta. I due sono entrati in azione e hanno circondato il ragazzo della Florida, bloccandolo a terra in modo che non potesse opporre resistenza.

Uno l'ha immobilizzato, mentre l'altro è stato in grado di rubargli l'orologio. Ottenuto con la forza il bottino, i malfattori sono fuggiti via a bordo di uno scooter. Lo statunitense ha sporto denuncia alle forze dell'ordine, che hanno fatto partire le indagini per cercare di identificare i ladri.

Le condizioni di Korda

Il risultato in campo è passato così in secondo piano per l'americano. La violenza subìta gli ha infatti riportato una lieve commozione cerebrale, alla quale dovrà riprendersi.

Korda non ha però rimediato altre gravi ferite: nel complesso, solo un grande spavento per il giocatore, vittima di un agguato davvero sorprendente.