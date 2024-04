Atp Monte-Carlo - Novak Djokovic fatica ma è in semifinale: battuto De Minaur

Scambi lunghi, a tratti interminabili, e un servizio che ha fatto pochissimo la differenza (una dimostrazione le tantissime chances di break avute da entrambi). Si può riassumere in questo modo il match dei quarti fra Novak Djokovic e Alex De Minaur, che non si sono per nulla risparmiati e hanno dato vita a una bella battaglia sul Court Rainier III di Monte-Carlo.

Alla fine è stato il serbo a uscirne vincitore in due set, nonostante non sia apparso brillantissimo e abbia dato l'impressione di soffrire molto il caldo. Nel primo set Nole ha faticato a carburare al servizio soltanto nel game inaugurale, mentre l'australiano ha rischiato di subire il break nel primo turno in battuta e in una situazione piuttosto delicata sul 4-5.

Il giocatore 25enne ha salvato un set point e ha allungato la sfida ai vantaggi. I pochi punti diretti hanno consentito, in modo sempre maggiore col passare dei minuti, ai due tennisti di impensierire l'avversario al servizio.

Il numero uno ha saputo reggere la pressione, annullare una palla break e salire avanti 6-5. Dall'altra parte invece De Minaur non ha saputo fare lo stesso e alla quarta opportunità di set point ha ceduto (7-5). Il ragazzo di Sydney non è poi crollato psicologicamente, come qualcuno poteva invece pensare, e ha dimostrato di poter mettere ancora Djokovic in difficoltà: a differenza del primo, il secondo parziale ha registrato più break che turni di battuta conservati dai due.

Il 36enne di Belgrado è andato ben tre volte in vantaggio ma in tutte le occasioni, nel game successivo, De Minaur è stato in grado di piazzare il contro-break, impattando poi sul 4-4. Mentre il serbo ha trovato la quadra per tenere poi il servizio, facendo ricorso anche alla sua esperienza nei momenti cruciali della partita, i problemi per l'australiano si sono nuovamente ripresentati sul 4-5 e questa volta Djokovic ha sfruttato la chance e chiuso definitivamente la contesa (6-4) in poco più di due ore di gioco.

Ora il classe 1987 affronterà sabato in semifinale il vincente dell'incontro tra Casper Ruud e Ugo Humbert.

Fuori Bolelli e Vavassori dal doppio

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono arresi ai quarti di finale nel tabellone di doppio a Monte-Carlo, uscendo di scena.

Gli azzurri sono stati sconfitti dalla coppia formata dal croato Pavic e dal salvadoregno Arevalo, che hanno ottenuto il pass per la semifinale col punteggio di 6-3, 7-6.