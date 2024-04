Atp Monte-Carlo - Sinner vendica la sconfitta dello scorso anno e batte Rune in 3 set

Ricordando quello che è accaduto lo scorso anno, quando ha perso una incedibile partita dopo aver dominato il set inaugurale, la vittoria di Jannik Sinner contro Holger Rune a Monte-Carlo assume un significato speciale.

Una vittoria che mostra in maniera più marcata tutti i progressi compiuti dal punto di vista mentale e ribadisce la propensione dell’italiano ad andare avanti per la sua strada pensando solo a migliorare attraverso un lavoro maniacale.

Il 22enne di San Candido ha eliminato con il punteggio di 6-4, ( 6) 6-7 , 6-3 Rune prendendosi la sua personale rivincita, raggiungendo l’ottava semifinale in un evento Masters 1000 e confermando la seconda posizione del ranking mondiale.

Il dato che impressiona maggiormente riguarda le partite vinte da Sinner contro i top ten a partire da settembre: 14-2. Gli unici due a fermarlo sono stati Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals e Carlos Alcaraz a Indian Wells.

Top ten che Rune sarà costretto ad abbandonare il prossimo lunedì lasciando spazio ad uno tra Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas.

Atp Monte-Carlo - Sinner si prende la rivincita su Rune: è in semifinale

Nonostante le ore trascorse in campo ieri pomeriggio - ha giocato due partite una dietro l’altra a causa della pioggia abbattutasi su Monte-Carlo nel Day 4 - il danese si è presentato sul Court Rainier III con l’intenzione di complicare i piani di Sinner.

L’altoatesino ha concesso la prima palla break della disputa sull’1-2 e rispedito il messaggio al mittente con il classico schema servizio e dritto. Nel game successivo è toccato a Rune fronteggiare un momento di tensione: Sinner ne ha subito approfittato portando a casa un durissimo scambio, terminato con il rovescio affossato in rete dal giocatore classe 2003 nel tentativo di cambiare passo.

Sinner ha sistemato il servizio, spinto con continuità e archiviato il set con la solita calma. Rune non ha mollato e nella seconda frazione ha rimontato da 0-40 sul 2-2 lanciando un chiaro messaggio. Anche quando ha ricevuto il warning per aver reagito ai fischi del pubblico sul 5-5, il danese ha trovato la sua dimensione e replicato l'impresa da 0-40 garantendosi il tie-break.

Tie-break che Sinner ha inizialmente indirizzato con un eccezionale passante e Rune riaperto annullando due match point con grande personalità. Il finalista della scorsa edizione ha provato ad alzare il ritmo in apertura di terzo set, ma ha giocato una brutta palla corta sull’occasione offertagli da Sinner nel quinto game.

L’italiano ha avuto il merito di essere sempre presente mentalmente e sul 4-3 siglato il break del ko sfruttando anche l'aiuto fornitogli dal nastro che ha accompagnato fuori la seconda di Rune. Per conquistare l’ultimo atto del Rolex Monte-Carlo Masters, Sinner dovrà superare l’esame Tsitsipas.

Il tennista greco sta cercando di rilanciarsi sulla sua superficie preferita e ha sconfitto Karen Khachanov 6-4, 6-2. Il nativo di Atene ha collezionato i successi più importanti in carriera proprio nel Principato e si è imposto in ben due occasioni - 2021 e 2022 - nell’evento monegasco.

Il match si è aperto con tre break: due a favore del greco e uno del russo. A fare la differenza è stato il dritto di Tsitsipas che ha creato più di qualche grattacapo a Khachanov, costretto spesso a ripiegare in difesa.

Il russo ha avuto una sola chance per ridurre il gap, ma il rivale non ha tremato affidandosi a un solido schiaffo al volo. Nel secondo parziale, Khachanov ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra - probabilmente all’inguine - ed è completamento uscito dalla disputa dal 2–1: Tsitsipas ha infatti raccolto cinque game consecutivi.

Il greco è avanti 5-3 negli scontri diretti disputati con Sinner, ma l’azzurro ha portato dalla sua parte gli ultimi due incontri a Rotterdam e alle Nitto ATP Finals. Sul rosso, inoltre, le statistiche sorridono ancora di più all’ellenico con un importante 3-1.