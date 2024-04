Jannik Sinner: "Ecco la prima partita di tennis dal vivo che ho visto in vita mia"

Jannik Sinner in una delle recenti conferenze stampa nel Principato di Monaco prima della semifinale poi persa contro Stefanos Tsitsipas ha anche rivelato qual è stata la sua prima partita di tennis che ha visto dal vivo.

E non è stata decisamente lontano dalle sue terre d'origine.

Jannik Sinner: "La prima partita che ho visto dal vivo è stata al Challenger di Ortisei"

Il 22enne di San Candido che quest'anno al momento ha perso solamente due partite in semifinale a Indian Wells da parte di Carlos Alcaraz e in semifinale a Montecarlo da Stefanos Tsitsipas, interrogato in conferenza stampa nel corso del torneo di Monte-Carlo sulla conoscenza del tennis del passato e su suoi inizi nel mondo della racchetta ha anche confessato qual è stata la prima partita nella sua vita ad aver visto dal vivo.

"Sarò molto onesto – ha detto Sinner – finchè non ho scelto di giocare a tennis non seguivo molto questo sport. La prima partita che ho visto dal vivo però la ricordo bene: è stata al Challenger di Ortisei e giocava Andreas Seppi.

Quando a 14 anni poi ho iniziato a provare a diventare un giocatore professionista ho iniziato a guardare più tennis". Qui Sinner però fa una specifica: "Ho guardato molto tennis dei giocatori in attività, non dei giocatori del passato".

E Sinner ha anche confessato un rimpianto, tema sul quale si era anche già espresso in passato ovvero quello di non aver mai affrontato in carriera Roger Federer. "Mi mancano alcuni giocatori che si sono ritirati come ad esempio Tsonga ma anche altri. E mi manca anche Roger Federer col quale purtroppo non ho mai giocato in un incontro ufficiale".