Da Lorenzo Musetti ad Arnaldi e Cobolli: gli italiani in campo la prossima settimana

La prossima settimana sono in programma tre tornei Atp sulla terra battuta. Si gioca il tradizionale Atp 500 di Barcellona e si disputano altri due appuntamenti Atp 250 a Monaco di Baviera e a Bucarest. Quali italiani saranno in campo la prossima settimana e dove giocheranno? Vediamo di fare il punto della situazione.

In primis c'è da dire che non sarà in campo Jannik Sinner: a differenza dell'anno scorso l'altoatesino ha deciso di cancellare dal suo programma Barcellona e si riposerà in vista dei due Masters 1000 di Madrid e Roma prima di arrivare a fine maggio al Roland Garros.

Tutti in campo invece gli altri italiani.

A Barcellona ci saranno Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli

A Barcellona saranno in tabellone tre giocatori italiani: Lorenzo Musetti che sarà anche tra le teste di serie del torneo spagnolo, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

C'è grande attesa per questo torneo che dovrebbe - anche se non c'è ancora la certezza - vedere il rientro di Rafael Nadal. Prima testa di serie è Carlos Alcaraz. A Bucarest ci sarà un altro terzetto di giocatori italiani in campo.

Lorenzo Sonego che sarà accompagnato dal nuovo allenatore Fabio Colangelo, ci sarà Luciano Darderi al suo esordio nel 2024 sulla terra battuta europea dopo tanta terra sudamericana e a Houston. Presente anche Luca Nardi che era fuori di poco dal main draw ma che poi è entrato senza dovere disputare le qualificazioni.

Testa di serie numero 1 del torneo rumeno sarà Adrian Mannarino. Infine a Monaco di Baviera avrebbe dovuto esserci Matteo Berrettini ma il tennista azzurro ha deciso di dare forfait al torneo tedesco. Rientrerà a Madrid. Alexander Zverev sarà la prima testa di serie del torneo tedesco.