Atp Monte-Carlo - Sonego ci crede per un set e mezzo, poi cede e Humbert lo rimonta

Lo spettacolo non è mai mancato fin dai primi game e il pubblico molto caldo, diviso fra tifosi italiani e francesi, ha fatto la sua parte. Il transalpino ha sofferto un po' a confermare il servizio nel gioco di apertura, dovendo ricorrere ai vantaggi ma senza concedere palle break.

Poi i due hanno avuto un rendimento simile in battuta durante tutto il primo set: sul 4-3 una chance per Humbert è stata ben annullata dall'azzurro, che ha riportato il punteggio in parità. Anche il torinese ha avuto un'occasione ma non è riuscito a sfruttarla a pieno.

Entrambi sono così saliti a quota 5: a quel punto è stato il numero 15 del mondo a sentire la tensione del momento della partita e da 0-40 ha ceduto alla terza opportunità di break per l'italiano, abile a chiudere i giochi sul 7-5.

Nel secondo parziale l'equilibrio non si è schiodato ma Sonego ha più volte provato a strappare la battuta al suo avversario: nel quinto game Lorenzo non ha approfittato di una situazione parecchio favorevole sullo 0-40 e anche ai vantaggi non ha saputo convertire altre tre palle break a disposizione.

In un gioco durato circa 12 minuti, Humbert ha trovato la forza di non mollare e di continuare a comandare nel risultato. Sul 4-3, in un altro gioco molto lungo, il giocatore azzurro ha dovuto fare i conti con una maggiore solidità del rivale sia in risposta che col dritto.

Il risultato è stato un break importantissimo per il francese, che ha allungato il match (6-3). Il livello del transalpino, già esploso nella parte conclusiva del secondo set, ha messo davvero alle strette un Sonego che ha accusato un po' di stanchezza ed è cominciato a calare.

Humbert ha trovato il guizzo per piazzare il break in apertura e mettere la testa avanti sul 2-0; il 28enne ha reagito annullando tre palle break e restando visibilmente a contatto nel punteggio. Il 25enne di Metz non è più andato in difficoltà e ha continuato a comandare la maggior parte degli scambi col dritto mancino, che ha fatto tanto male a Sonego.

Lorenzo è finito sotto addirittura di due break sull'1-4, perdendo così quasi tutte le speranze di rimonta. Il francese ha dominato anche i restanti game e vinto 6-1 il parziale.

Anche Ruud ai quarti

Casper Ruud ha dominato l'ultima sfida in programma sul court Rainier III contro Hubert Hurkacz, imponendosi per 6-4, 6-2.

E sarà proprio il norvegese ora a battagliare con Humbert venerdì. La partita più epica di giornata, con oltre 3 ore e mezza di gioco, è stata senza dubbio tra Holger Rune e Grigor Dimitrov. Il primo set di un'ora e mezza è stato di marca danese al termine di un tie-break lottatissimo terminato 11-9.

Nel secondo parziale il 20enne ha cominciato ad accusare qualche serio problema fisico, tale da abbassare completamente i ritmi del suo tennis e cercare una soluzione rapida per chiudere ogni scambio. Il bulgaro ha letto la situazione e si è portato a casa il set per 6-3.

Rune ha pian piano ritrovato fiducia e apparentemente superato le difficoltà fisiche: Grigor non ha saputo indirizzare il decisivo terzo parziale e i due hanno dato vita a un nuovo combattutissimo set. A suon di colpi spettacolari, col pubblico scatenato sugli spalti, è stato alla fine Rune a regalarsi dopo un altro tie-break (7-2) i quarti di finale contro Jannik Sinner.