In attesa di scoprire chi sarà l'ultimo giocatore in grado di conquistare i quarti di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo tra Ugo Humbert e Lorenzo Sonego, gli organizzatori hanno reso noto il programma del Day 6.

Tutte le partite andranno in scena sul Court Rainier III e i primi a scendere in campo saranno Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov alle ore 11:00. Il greco e il russo hanno sconfitto rispettivamente Alexander Zverev e Daniil Medvedev da sfavoriti e cercheranno di regalarsi una importante semifinale nel Principato.

Jannik Sinner avrà poi la possibilità di prendersi la personale rivincita ai danni di Holger Rune, ma saranno numerose le polemiche che accompagneranno la scelta di far giocare il danese alle 13:00 dopo la folle giornata di tennis vissuta quest'oggi.

Atp Monte-Carlo - Day 6: Djokovic e Sinner a caccia della semi: gli orari dei match

Rune ha infatti recuperato la sfida con Sumit Nagal e poi disputato una partita incredibile con Grigor Dimitrov, vinta al tie-break del terzo set e durata 3 ore e 30 minuti di gioco.

Sinner e Rune, come specificato in precedenza, inizieranno il proprio match alle 13:00 o comunque dopo quello tra Tsitsipas e Khachanov. Toccherà poi a Novak Djokovic che troverà dall'altra parte della rete Alex de Minaur.

L'australiano si è aggiudicato l'ultimo scontro diretto alla United Cup, ma il serbo proverà a ristabilire le gerarchie. Il belgradese si è reso autore di un'altra buona prestazione e ha superato agli ottavi Lorenzo Musetti vendicando la sconfitta subita lo scorso anno a Monte-Carlo.

Il vincitore dell'incontro tra Sonego e Humbert chiuderà il programma affrontando Casper Ruud. Il norvegese non ha sbagliato contro Hubert Hurkacz e ha dominato 6-4, 6-2. Andrea Vavassori e Simone Bolelli se la vedranno con Marcelo Arevalo e Mate Pavic sul Court des Princes per staccare il pass per la semifinale.

Ecco il programma completo del Day 6