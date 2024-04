Atp Monte-Carlo - Jannik Sinner non sbaglia contro Struff e vola ai quarti di finale

Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale nei primi tre eventi Masters 1000 della stagione per il secondo anno di fila ed è sempre di più il leader di quest’annata tennistica - oltre che per i titoli aggiunti in bacheca - per il numero di partite vinte, ovvero 24.

La striscia di successi consecutivi aperta al Miami Open - dopo la sconfitta a Indian Wells con Carlos Alcaraz - ha raggiunto quota otto grazie al 6-4, 6-2 inflitto a Jan-Lennard Struff. L’altoatesino, ora, è a un solo passo dal confermare la seconda posizione del ranking mondiale: per non subire l’immediato contro sorpasso di Alcaraz dovrà superare la concorrenza di uno tra Holger Rune e Grigor Dimitrov e spingersi fino alle semifinali nel Principato.

Atp Monte-Carlo - Sinner non sbaglia contro Struff: è ai quarti di finale

Il primo set con Struff si è rivelato forse più complicato del previsto, ma il tedesco è sceso in campo con la giusta mentalità e ha giocato la sua onesta partita.

Un doppio fallo del giocatore classe 1990 ha permesso a Sinner di siglare il break nel terzo game. Struff, però, non si è perso d’animo e ha operato il contro break nel gioco successivo sfruttando il dritto spedito fuori dall’azzurro.

Dopo una serie di turni di battuta interlocutori, Sinner ha messo ulteriore pressione al rivale che è andato fuori giri con il rovescio e consegnato un risolutivo break. Il 22enne di San Candido ha attivato il pilota automatico a inizio secondo set aprendosi alla perfezione il campo con il dritto e rendendo impossibile la vita a Struff con lo smash.

Sinner ha raddoppiato sul 4-2, quando l'avversario ha alzato definitivamente bandiera bianca con un doppio fallo dal sapore di resa.