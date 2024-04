Atp Monte-Carlo - Djokovic si prende la rivincita su Musetti. Tsitsipas batte Zverev

Battere a distanza di un anno sullo stesso campo Novak Djokovic sarebbe stato un capolavoro. Lorenzo Musetti non è riuscito a ripetere l'impresa ottenuta nel 2023 e questa volta si è dovuto arrendere agli ottavi di finale del Master 1000 del Principato di Monaco.

Il serbo ha fatto tesoro degli errori commessi in quella partita e si è preso una rivincita non da poco, approdando così ai quarti della competizione (la prima per lui sulla terra rossa in questa stagione). Il primo set ha regalato spettacolo sugli spalti e ai fan alla visione del match.

Tra numeri splendidi e scambi lunghi, l'azzurro ha cominciato nel miglior modo la sfida e, a sorpresa, ha strappato il servizio al giocatore di Belgrado in apertura. Un vantaggio che il nativo di Carrara si è saputo conservare nei successivi game, sfruttando un Nole apparso inizialmente troppo falloso da fondo campo.

La svolta del primo set e probabilmente dell'intero incontro è avvenuta sul 4-3 e 40-0 per l'italiano, che ha sbagliato un facile dritto per portarsi a quota 5. Il numero uno si è lamentato di una palla giudicata buona ed è stato fischiato da una parte del pubblico presente: per darsi la carica, come ha ormai abituato tutti, il 36enne si è improvvisato direttore d'orchestra e ha continuato a incitare la gente a rumoreggiare contro di lui.

Il 24esimo del mondo si è un attimo disunito, anche per l'errore precedente, e non ha chiuso subito il game al servizio: ai vantaggi Djokovic si è dimostrato cinico nell'unica chance di break concessa. Dal 4-4 Novak ha iniziato ad alzare il suo livello, mentre Musetti ha ceduto a un passo dal tie-break, non riuscendo a difendere l'altra sola palla break a disposizione del serbo (7-5) soprattutto a causa di una prima che si è pian piano smarrita nei momenti importanti.

Nel secondo parziale Djokovic è tornato a mostrare una buona versione del suo gioco, efficace quando si è presentato nei pressi della rete e quasi per niente falloso da fondo campo. Gli errori sono invece aumentati da parte dell'italiano, che è finito subito sotto 2-0 nel punteggio.

Lorenzo non si è abbattuto in quella fase cruciale della sua gara, ha continuato a battagliare ed è stato premiato dall'immediato contro-break. Nel game successivo però è stato il serbo a riprendersi il break di vantaggio e a consolidarlo (4-1).

Il toscano è tornato a mettere pressione al nativo di Belgrado e, grazie a uno strano scambio con un rimbalzo della pallina non perfetto che ha favorito l'azzurro, ha pareggiato il conto dei break nel set. Sotto 4-3, però, Musetti ha perso la sua occasione di rimettere tutto in equilibrio: Novak ha approfittato dei gratuiti dell'italiano e della poca continuità con la prima al servizio per garantirsi la possibilità di servire per il match.

Chance sfruttata a pieno dal serbo, che venerdì dovrà vedersela con l'australiano Alex De Minaur.

Fuori Medvedev, Tsitsipas batte Zverev

È stato Karen Khachanov a spuntarla nel derby tutto russo con Daniil Medvedev, protagonista di un nuovo litigio con l'arbitro nella fase decisiva del secondo set.

Il 27enne di Mosca ha conquistato la sfida per 6-3, 7-5, avanzando ancora nel tabellone. Il gran duello tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas è stato alla fine di marca greca. Nel primo set il tedesco, dopo essersi salvato sotto 5-4, ha perso il servizio prima del tie-break (7-5).

Nel secondo il nativo di Atene ha dominato fino al 5-0 e ha poi subìto l'inaspettata rimonta di Sascha, che ha annullato due match point, ricucito tutto il gap ma ha ceduto al tie-break per 7-3.