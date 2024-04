Atp Monte-Carlo - Day 5: Musetti sfida Djokovic, in campo Sinner e Sonego. Gli orari

Gli organizzatori del Master 1000 di Monte-Carlo hanno diffuso il programma di gare di giovedì 11 aprile, che vedrà tutti i giocatori presenti nel tabellone principale darsi battaglia per un posto nei quarti di finale.

Due gli incontri in più previsti a causa della pioggia caduta nel tardo pomeriggio di mercoledì: Holger Rune e Grigor Dimitrov (rispettivamente contro Nagal e Kecmanovic) saranno infatti costretti a terminare il loro match in mattinata e poi, in caso di vittoria, dovranno affrontarsi uno contro l'altro nel pomeriggio.

Diversi i tennisti italiani che scenderanno in campo e cercheranno di proseguire l'avventura nel torneo del Principato di Monaco. Uno dei piatti forti di giornata è senza dubbio il remake fra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che si sono incrociati già lo scorso anno a Monte-Carlo e proprio agli ottavi.

L'azzurro fu capace di spuntarla in tre set nel 2023 e proverà a ripetersi contro un serbo ancora a secco di titoli in questa stagione. Inizio della partita intorno alle ore 13:30, a seguire del derby russo Medvedev-Khachanov e di Rune.

Dopo il nativo di Carrara, toccherà a Jannik Sinner: l'altoatesino se la vedrà col tedesco Jan-Lennard Struff, che ha dimostrato di poter sorprendere sulla terra battuta nell'annata passata a Madrid (raggiunse la finale).

Lorenzo Sonego chiuderà il programma sul court des Princes contro il francese Ugo Humbert, avversario sempre ostico da battere. Da lucky loser, sostituendo Carlos Alcaraz, il torinese potrebbe togliersi un'altra bella soddisfazione.

In campo anche il duo Simone Bolelli-Andrea Vavassori, di scena sul campo 2 dalle 12 contro la coppia Gonzalez-Molteni. Tra le sfide più interessanti non si può che includere Alexander Zverev contro Stefanos Tsitsipas, al loro 15esimo scontro diretto della carriera.