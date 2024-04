Atp Monte-Carlo: Sarà Tsitsipas-Zverev, Medvedev ok. La pioggia frena Rune e Dimitrov

L'ottavo di finale più interessante del Master 1000 di Monte-Carlo sarà tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Il 15esimo atto della rivalità tra i due potrebbe riservare non poco spettacolo: il tedesco ha ritrovato fiducia e gioco dopo il brutto infortunio ormai messo alle spalle; il greco non è in un gran periodo dal punto di vista dei risultati ma ha l'occasione di svoltare e cambiare marcia proprio nel Principato di Monaco.

Infatti, il nativo di Atene ha dominato la sfida con Tomas Martin Etcheverry, al quale ha lasciato appena un game in totale (6-1, 6-0). Nel corso della giornata l'unica sorpresa è rimasta praticamente l'eliminazione del campione in carica Andrey Rublev.

Daniil Medvedev ha battuto Gael Monfils piuttosto nettamente sulla terra rossa (6-2, 6-4), nonostante fosse finito sotto 4-1 nel secondo parziale e abbia cominciato una lite piuttosto feroce con il giudice di sedia Mohamed Lahyani per un giudizio differente su una palla (click per saperne di più).

Ora sarà atteso da un derby tutto moscovita con Karen Khachanov. Ugo Humbert ha superato invece Zhizhen Zhang e si è regalato un match avvincente con Lorenzo Sonego per conquistare un posto ai quarti. Hubert Hurkacz e Casper Ruud, che si ritroveranno uno di fronte all'altro, si sono confermati: il polacco ha sconfitto 7-5, 7-6 Roberto Bautista Agut, mentre il norvegese ha prevalso sul cileno Tabilo (6-2, 6-4).

A un certo punto, quando il programma sembrava avviarsi verso la conclusione, è arrivata la pioggia. Holger Rune e Grigor Dimitrov sono stati così fermati dal maltempo e saranno costretti a terminare nella giornata di giovedì i loro incontri.

Il danese è avanti 6-3, 2-1 nei confronti dell'indiano Nagal, mentre il bulgaro ha vinto 6-4 il primo set contro Miomir Kecmanovic ed è anche lui in vantaggio 2-1 nel secondo. I due vincitori si dovranno anche incrociare nello stesso giorno per gli ottavi.

False alarm: it’s raining harder again, I think it may get delayed again pic.twitter.com/sN2QGWv8vz — Order Of Play Tennis (@ooptennis) April 10, 2024