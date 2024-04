Atp Monte-Carlo: Jannik Sinner domina Korda. Vince anche Lorenzo Sonego, fuori Rublev

Jannik Sinner batte Sebastian Korda e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. 6-1 6-2 il punteggio di una partita che di fatto non è mai stata in discussione. Ottimo esordio in singolare sulla terra battuta per il campione degli Australian Open e di Miami.

Nel primo game dell'incontro Sinner ha strappato subito il servizio a Korda che ha commesso un doppio fallo sulla palla break per l'italiano che ha confermato poi il vantaggio in un lunghissimo secondo game nel quale ha annullato anche tre palle dell'1-1.

Sinner ha iniziato a carburare ed è volato 4-1 con due break per poi chiudere 6-1 in 38 minuti con un Korda che poco ha potuto di fronte alle accelerazioni del giocatore altoatesino. Il copione non è molto cambiato nel secondo set: Sinner in controllo ha mancato il break nel secondo game ma l'ha realizzato nel quarto game.

Per poi chiudere il parziale 6-2 con un altro break. L'avversario di Jannik Sinner in ottavi di finale sarà il tedesco Jan-Lennard Struff che ieri ha superato 7-6 6-1 Coric.

Lorenzo Sonego ripescato al posto di Alcaraz elimina Auger Aliassime e vola agli ottavi

Lorenzo Sonego a Montecarlo come Luca Nardi a Indian Wells.

Il giocatore torinese eliminato domenica nelle qualificazioni e ripescato dopo il ritiro dal torneo di Carlos Alcaraz, ha vinto la partita di secondo turno contro Felix Auger Aliassime e si è qualificato per gli ottavi del torneo di Montecarlo.

Grande battaglia contro il giocatore canadese che aveva estromesso proprio Luca Nardi nella sua partita di primo turno. Una seconda occasione data dalla sorte ben sfruttata per il torinese che si rilancia prima del via della collaborazione con il nuovo allenatore Fabio Colangelo dalla prossima settimana a Bucarest.

Primo set che ha seguito i servizi fino al 4-4. Qui il canadese ha giocato un game disastroso e Sonego al decimo game ha chiuso 6-4. Nel secondo set Auger Aliassime è andato avanti per primo di un break: si è involato sul 3-1 e poi fino al 5-3 ma non è riuscito a chiudere.

Sul 5-5 Sonego ha strappato di nuovo il servizio ad Auger e c'è stato un dodicesimo game thriller. Cinque match point per il giocatore torinese annullati, Auger ha avuto anche le palle per portare la sfida al tie break ma alla fine è stato Sonego a spuntarla e a conquistarsi una meritata qualificazione agli ottavi di finale.

Dove troverà il vincente della sfida tra Humbert e Zhang.

Atp Masters 1000 Montecarlo: eliminato il campione in carica Rublev

Prima grande sorpresa del torneo con l'eliminazione del campione in carica. Il russo Andrey Rublev è stato eliminato nella sua partita d'esordio da Alexei Popyrin numero 46 del ranking.

Meno mille punti in classifica da lunedì per il giocatore russo che ha giocato una partita condita da tantissimi errori non forzati. Popyrin dal canto suo ha giocato una partita quasi perfetta ricca di colpi vincenti. 6-4 6-4 il punteggio finale con l'australiano che ha tremato un attimo al momento di chiudere - ha annullato una palla break che avrebbe potuto riportare il russo sul 5-5 - ma ha chiuso con l'ennesimo dritto in rete di Rublev della giornata.