Atp Monte-Carlo - Musetti avanza agli ottavi e trova ancora Djokovic, ok Zverev

Lorenzo Musetti mostra ancora di avere un feeling particolare con il Masters 1000 di Monte-Carlo e raggiunge gli Ottavi di finale del torneo, regolando il talentuoso francese Arthur Fils. Match senza storia e mai in dubbio con Lorenzo che fa il Sinner per un set e mezzo poi entra in tilt e il francese recupera da 5-2 a 5-5, Lorenzo sale nuovamente in cattedra e chiude con il risultato di 6-3;7-5.

Ora, ancora una volta, dopo il match dello scorso anno, affronterà agli Ottavi di finale Novak Djokovic, tennista che già lo scorso anno regolò in una delle gare più belle della sua carriera.

Stavolta Musetti ha l'opportunità di confermarsi e fermare l'ascesa del talento serbo. Buon primo set di Musetti che continua sulla strada dei match precedenti e parte benissimo. Subito break e l'azzurro si porta sul 3-0, lasciando poi sul proprio servizio le briciole al giovane francese.

La sfida avanza senza problemi e Musetti chiude il primo parziale sul 6-3. Il secondo set vede la stessa situazione del primo parziale, Musetti sembra in controllo, comanda gli scambi e dopo aver sprecato la prima palla break, ne approfitta nella seconda ed ottiene subito un break, nel terzo game, per portarsi in vantaggio.

La sfida sembra ormai chiusa e nel settimo game Lorenzo ottiene anche il secondo break, portandosi a servire per il match a 5-2. Fils si imbestialisce e distrugge la racchetta infuriato ma il match è destinato a cambiare.

Qui primo blackout con l'azzurro che va sotto 0-40 e Fils alla seconda palla break firma il primo break dell'incontro. L'azzurro va momentaneamente in tilt e Fils inanella una serie di 12 punti a 1 brekkando nuovamente a zero l'avversario.

Sul 5-5 l'azzurro riprende le redini del match, si porta subito avanti 0-40 e alla seconda occasione si porta 6-5, ottenendo così la possibilità di servire per il match per la terza volta. Stavolta l'azzurro non sbaglia e ottiene il pass per gli Ottavi, sarà super sfida contro Djokovic.

Ok Zverev, grande rimonta di Monfils

Buona la prima anche per la testa di serie numero 5 Alexander Zverev, abile a regolare senza patemi l'austriaco Ofner. Un'ora e diciannove minuti anche con il brivido finale con Zverev che allunga il match subendo un break nel finale.

Bellissima rimonta invece quella del francese Gael Monfils che, nonostante l'età che avanza inesorabilmente, rimonta prima da un set sotto e poi anche nel terzo set contro l'australiano Vukic. Questi avanti 4-1 nel terzo set, sembrava ad un passo dalla vittoria, ma alla fine Monfils reagisce e quasi stremato (le immagini nel finale parlano chiaro) ottiene una vittoria fantastica.