Atp Monte-Carlo - Day 4: ecco l'orario del match tra Jannik Sinner e Sebastian Korda

Il finalista della scorsa edizione Holger Rune se la vedrà invece con Sumit Nagal . Sul Court des Princes giocheranno Alex de Minaur , Stefanos Tsitsipas , Casper Ruud e Grigor Dimitrov . Sinner non è l'unico azzurro impegnato nel Day 4: Lorenzo Sonego ha infatti preso il posto dell'infortunato Carlos Alcaraz nel tabellone principale.

Il computo degli scontri diretti è in perfetta parità: Sinner si è imposto a Washington nel 2021; Korda ad Adelaide nel 2023. Sarà il primo incontro sulla terra battuta tra i due. Toccherà poi a Daniil Medvedev , pronto a sfidare uno tra Gael Monfils e Aleksandar Vukic .

Per Sinner si tratta di un secondo turno piuttosto complicato considerando il livello che può esprimere un giocatore del calibro di Korda.

È tutto pronto per l'esordio di Jannik Sinner al Rolex Monte-Carlo Masters. L'altoatesino debutterà domani contro Sebastian Korda , bravo ad eliminare nettamente Alejandro Davidovich Fokina al primo turno. La partita tra Sinner e l'americano si disputerà sul Court Rainier III subito dopo il match tra il campione in carica Andrey Rublev e Alexei Popyrin .

