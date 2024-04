Atp Monte-Carlo - Djokovic spazza via Safiullin in 2 set. Avanzano Bolelli/Vavassori

Le aspettative di Novak Djokovic al Masters 1000 di Monte-Carlo non saranno così alte come spiegato nel corso del Media Day, ma la super partenza messa in scena sul Court Rainier III lascia ben sperare per il prosieguo della sua avventura.

Il campione serbo ha espresso un ottimolivello di gioco e travolto il malcapitato Roman Safiullin con un netto 6-1, 6-. Il russo è apparso piuttosto sfiduciato già nelle primissime fasi di gioco e il belgradese ne ha approfittato per aumentare il ritmo e provare anche nuove soluzioni da fondo campo.

Atp Monte-Carlo - Djokovic supera nettamente Safiullin. Bolelli/Vavassori avanzano

Un dritto lungo di Safiullin ha consegnato subito il break a Djokovic, che ha raddoppiato nel quarto game grazie al rovescio. Il russo ha raccolto un solo game e iniziato il secondo set rimontando da 15-40 con la complicità del serbo sullo 0-1.

Djokovic ha solo atteso qualche minuto in più, quando l'avversario ha colpito un doloroso doppio fallo nel momento meno opportuno. Il successo ottenuto all’evento ATP 250 dell’Estoril, il primo sulla terra battuta, ha galvanizzato Hubert Hurkacz.

Il polacco non aveva mai vinto cinque partite consecutive sul rosso e ha realizzato questo obiettivo a Monte-Carlo piegando con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6( 2) Jack Draper. Il britannico non ha mollato ed è riuscito ad agguantare un insperato tie-break nel set decisivo fermando Hurkacz sul 4-5.

L’attuale numero otto del ranking mondiale, in piena fiducia, non ha pensato al passo falso commesso quando ha servito per il match e ha dominato il tie-break 7-2. Roberto Bautista Agut, dopo aver superato le qualificazioni, ha messo in bacheca una importante vittoria ai danni del lucky loser Facundo Diaz Acosta.

Parte bene il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. I due azzurri continuano ad accumulare importanti punti in chiave ATP Finals - sono attualmente terzi nella Race to Turin - nel Principato hanno staccato il passo per il secondo turno battendo con il punteggio di 7-6( 5) , 6-2 in un’ora e 23 minuti Arthur Rinderknech e il tennista di casa Valentin Vacherot.

I loro prossimi rivali saranno gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni.