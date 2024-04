Alex de Minaur e Sebastian Korda si sono forse immedesimati negli organizzatori del Masters 1000 di Monte-Carlo e hanno offerto il proprio importante contribuito per facilitare il loro compito. Il programma è infatti iniziato con due ore di ritardo a causa della forte pioggia abbattutasi sulla splendida cornice dell’evento monegasco.

A rendere meno drammatica la situazione ci hanno pensato appunto De Minaur e Korda: entrambi hanno chiuso le rispettive partite in poco più di un’ora. L’australiano ha sconfitto 6-3, 6-0 Stan Wawrinka; l’americano rifilato un sonoro 6-1, 6-2 ad Alejandro Davidovich Fokina, finalista a Monte-Carlo nel 2022.

Korda ha disputato un ottimo match ed è riuscito a mettersi in mostra nonostante la brutta prestazione del suo rivale. Il 23enne di Bradenton sarà il primo avversario di Jannik Sinner - che ha perso in doppio con Lorenzo Sonego ieri pomeriggio - nel Principato.

Atp Monte-Carlo - Berrettini eliminato: vince Kecmanovic. Sarà Korda a sfidare Sinner

La striscia di vittorie consecutive aperta da Matteo Berrettini conquistando il titolo a Marrakech si è interrotta a quota cinque.

Le dure partite giocate la scorsa settimana hanno sicuramente reso in salita la strada del romano, ma era da tempo che Miomir Kecmanovic non proponeva una prestazione di livello così alto. Il serbo si è reso protagonista di una eccellente partita e ha chiuso con un severo 6-3, 6-1.

Berrettini non si è lasciato condizionare dal break subito in malo modo nel terzo game e ha pareggiato i conti in maniera immediata sfruttando anche l’errore del rivale.

Kecmanovic non ha fatto una piega, ha continuato a rispondere a ogni tipo di servizio e si è riportato in vantaggio sul 2-2 come se nulla fosse. Da quel momento, il belgradese ha assunto il totale controllo degli scambi e trovato sempre il modo di incidere da fondo campo.

Archiviato il primo set, Kecmanovic è partito con il turbo anche nel secondo brekkando Berrettini con un discreto rovescio lungolinea. Kecmanovic ha addirittura allungato sul 5-0 prima di lasciare un game lungo il sentiero in risposta.