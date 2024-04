Angelo Binaghi rivela: "Jannik Sinner mi ricorda molto Nicola Pietrangeli"

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi è stato ospite negli studi di Storie Italiane su Rai1. Oltre ad annunciare le prime due wild card per gli Internazionali d'Italia a Matteo Berrettini e Fabio Fognini ha parlato anche del momento del tennis italiano e in particolare di Matteo Berrettini vincitore a Marrakech domenica e di Jannik Sinner campione degli Australian Open e di Miami.

Ecco le sue parole. Binaghi in primis ha evidenziato che "gli appassionati di tennis sono raddoppiati negli ultimi anni, citando uno studio Demos pubblicato su Repubblica, abbiamo superato anche la Formula 1. Solo il calcio appassiona più del tennis in Italia.

Anche i tesserati, che erano 120 mila quando siamo arrivati, quest'anno per la prima volta supereranno il milione".

Angelo Binaghi e il parallelo tra Jannik Sinner e Nicola Pietrangeli

Binaghi ha parlato di Matteo Berrettini, recente vincitore del torneo di Marrakech: "E' la più bella notizia dell'ultimo periodo.

Adesso ci siamo tutti. Abbiamo uno squadrone, agli Internazionali BNL d'Italia ne abbiamo sette in tabellone". E, promette, "se ne avrà bisogno daremo una wild card a Matteo e a Fabio Fognini". Lungo capitolo nel corso della trasmissione di Eleonora Daniele su Jannik Sinner: "Che sia nelle prossime settimane o no, credo che per la prima volta nella storia il tennis italiano avrà un numero 1 - ha detto Binaghi -.

Nessuno però poteva pensare, men che meno io, che raggiungesse questi risultati così in fretta, e che avesse questa maturazione così veloce. Jannik Sinner l'ho visto crescere, ho ammirato il fatto che fosse un ragazzo semplice, umile, che volesse lavorare tanto per arrivare il più in alto possibile.

Lui parla, dopo aver vinto Australian Open o la Coppa Davis, come se avesse preso un buon voto a scuola. E' il ragazzo che vorremmo avere tutti come figlio, il campione che riesce a rimanere normale pur nella sua eccezionalità.

Secondo me è rarissimo, soprattutto in uno sport come il nostro che è fortemente individualista". Binaghi poi ha fatto un parallelismo: "In Sinner, ha aggiunto, vedo molto di Nicola Pietrangeli. Vedo un approccio serio, dei valori importanti, un grande esempio per le giovani generazioni.

Sono orgoglioso di Jannik almeno quanto lo ero di Nicola. Noi abbiamo ricostruito il futuro del tennis italiano su Pietrangeli, sui suoi valori, su quello che ha rappresentato per il tennis italiano nel mondo. In Jannik c'è anche l'etica del lavoro.

Nicola diceva sempre: 'Mi sarebbe piaciuto lavorare ma non ho mai trovato il tempo' Jannik lo trova ogni giorno. Credo che Nicola lo veda come suo degno erede. Nicola ha avuto una carriera lunghissima, ha vinto più di quanto ha vinto Jannik finora.

Ma Jannik ha solo 22 anni, se resterà in buona salute ci divertiremo molto almeno per i prossimi quindici".