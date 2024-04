Holger Rune lancia un messaggio chiaro a Jannik Sinner: fan sorpresi

Holger Rune alla vigilia del suo esordio nel torneo di Monte-Carlo nel quale l'anno scorso ha fatto finale lancia un messaggio chiaro a Jannik Sinner. Il giocatore danese che punta alla stagione sulla terra battuta per cercare di riscattare i primi tre mesi dell'anno decisamente sotto le sue aspettative ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Rune che dopo diversi cambi di coach è ritornato sotto la guida di Patrick Mouratoglou è pronto per un torneo nel quale l'anno scorso in una semifinale fiume aveva eliminato proprio il campione degli Australian Open 2024: "Sento di essermi di nuovo avvicinato a quel livello - afferma Rune - miglioro di settimana in settimana e sono soddisfatto del mio gioco".

Parla di questi ultimi mesi: "Certamente negli ultimi tempi non c'è stata grande stabilità attorno a me ma mi sono concentrato più sul processo di crescita che sui risultati. Per rimanere al top servono consistenza e continuità e in questa prima parte di stagione mi sono mancate".

Rune e l'esplosione di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha avuto una vera e propria esplosione negli ultimi mesi: "Non sono affatto sorpreso - argomenta Rune - basta guardarlo in allenamento. Ne ho seguito qualcuno anche qui a Monte-Carlo, mi ha impressionato per l'intensità e la concentrazione.

Tira fortissimo e non sbaglia mai. Ed è evidente che quelle qualità poi le porti in campo. Io comunque devo guardare a me stesso, devo rimanere focalizzato sulle cose da fare per migliorare. Sono numero 7 del mondo, sono stato anche numero 4 e non lo considero un punto di arrivo, ho il desiderio di fare qualcosa di più grande.

In generale sono consapevole di dover migliorare al servizio e alla risposta ma soprattutto devo attaccare ogni volta che ne avrò l'occasione ma senza strafare perché serve pazienza". E il guanto di sfida lanciato a Sinner quando si parla degli obiettivi stagionali.

L'intervistatore della Gazzetta chiede se l'obiettivo per la stagione è una nuova qualificazione alle Atp Finals: "Sono abituato a non pormi limiti, io voglio vincere tutto. A cominciare dagli Slam".