Angelo Binaghi annuncia due wild card per gli Internazionali d'Italia: c'è Berrettini

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi è intervenuto in mattinata come ospite della trasmissione televisiva di Raiuno ”Storie Italiane”. E ha dato un annuncio importante: le prime due wild card degli Internazionali d'Italia che si tengono a Roma dal 6 al 19 maggio saranno date a Matteo Berrettini e a Fabio Fognini.

Berrettini se ne avrà bisogno ovviamente perché per ora è fuori di otto posti dal main draw ma con diversi forfait c'è anche la possibilità che entri direttamente in tabellone liberando in questo modo la sua willd card.

E avrà una wild card anche Fabio Fognini. Berrettini e Fognini si vanno ad aggiungere a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi che erano già stati ammessi al tabellone principale di diritto.

Ci sono poi altre tre wild card che verranno annunciate più avanti.

Angelo Binaghi: "In un anno sono cambiati risultati e prospettive"

"Siamo molto fortunati non solo per quello che i nostri ragazzi e le nostre ragazze ottengono in campo, ma per come si comportano, per i concetti e i valori che trasmettono.

E' uno di quei casi in cui lo sport aiuta il Paese a essere migliore" ha detto Binaghi nello studio di Eleonora Daniele su Rai1. "In un anno sono cambiati risultati e prospettive. Abbiamo vinto la Coppa Davis, uno Slam due Masters 1000 e un WTA 1000, abbiamo vinto ATP 500 e ATP 250 e registrato sold out per 15 sessioni di fila alle Nitto ATP Finals a Torino".



Sugli Internazionali d'Italia al via tra meno di un mese Binaghi ha aggiunto: "I biglietti per gli ultimi due giorni sono ormai esauriti da tempo. Abbiamo un aumento del 35% della prevendita, puntiamo a superare la soglia dei 400 mila spettatori.

L'anno scorso l'impatto economico di questa manifestazione su Roma e sul Lazio è stato valutato superiore al mezzo miliardo. Quest'anno ci saranno tutti i migliori, nell'entry list c'è anche Rafa Nadal. Bisognerà gestire questa abbondanza, quando giocherà un italiano su un campo secondario nei primi giorni ci sarà da contenere il numero di tifosi. Sarà una bella festa, non avrei potuto sognare di meglio".