L'attesa per gli Internazionali BNL d'Italia - quest'anno - sembra essere più lunga che mai. Il pubblico azzurro non vede l'ora di accogliere nel torneo di casa Jannik Sinner dopo la vittoria ottenuta in Coppa Davis e il trionfo agli Australian Open e al Masters 1000 di Miami.

L'altoatesino è riuscito a far emozionare milioni di italiani grazie alle incredibili imprese compiute in campo e guiderà un gruppo azzurro che nel main draw, per il momento, potrà contrare su ben sette esponenti.

Oltre a Sinner, ci sono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi. Matteo Berrettini e Fabio Fognini, entrambi di nuovo in top 100, non hanno ancora la classifica necessaria per l'ingresso diretto nel tabellone principale, ma sono i due maggiori indiziati per ricevere due giuste wild card.

Il torneo di Roma si disputerà dall'8 al 19 maggio.

Atp Roma - L'entry list: Sinner guida il gruppo azzurro. Presenti Djokovic e Nadal

Il campione in carica Daniil Medvedev proverà a difendere per la prima volta in carriera un titolo: la sua assume sempre più i contorni di una maledizione.

Da monitorare la situazione legata a Rafael Nadal. Il campione spagnolo risulta iscritto al torneo, ma ha spiegato in una recente intervista che le sue attuali condizioni non gli permettono di stabilire un chiaro programma da rispettare.

Nadal ha messo in dubbio anche la sua presenza a Barcellona e Madrid. In prima linea Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo si è fermato ai quarti di finale lo scorso anno; mentre lo spagnolo ha deluso le aspettative e si è subito arreso a sorpesa a Fabian Marozsan.

Ci sarà anche il finalista della scorsa edizione Holger Rune, che sta cercando di ritrovare il miglior livello in queste settimane.