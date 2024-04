Per adattarsi in maniera più rapida alla terra battuta e rafforzare il feeling tennistico di una coppia che potrebbe regalare emozioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Jannik Sinner ha deciso di partecipare anche al torneo di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo.

Il suo compagno di squadra non poteva che essere Lorenzo Sonego: i due, insieme, sono stati decisivi alle scorse Davis Cup Finals conquistate dall'Italia. I due azzurri non sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno e hanno perso contro Sander Gille e Joran Vliegen con il punteggio di 7-6( 3) , 5-7, 7-10.

Atp Monte-Carlo - Eliminati nel doppio Sinner e Sonego. Khachanov batte Norrie

Nel set inaugurale nessuno è riuscito a procurarsi una chance in risposta e solo il tie-break ha spostato gli equilibri. Gille ha avvertito la tensione e colpito un doppio fallo sull'1-2; un mini-break capace di caricare gli italiani.

A spegnere ogni speranza di rimonta nemica ci ha pensato una delle super risposte di Sinner. Un'altra incredibile risposta dell'altoatesino - questa volta direttamente vincente - ha consentito agli italiani di siglare il primo break di giornata in apertura di secondo set.

Sinner e Sonego hanno poi vissuto un piccolo passaggio a vuoto sul 4-2 rimettendo in corsa i rivali. Gille si è liberato dalla pressione e ha brillato nell'ultima fase mettendo in tasca il break sul 5-5. Nel super tie-break, Sinner e Sonego hanno sfiorato una super rimonta ma la coppia belga ha alzato il livello e scritto la parola fine con un importante 10-7.

L'esordio di Stefanos Tsitsipas a Monte-Carlo è durato poco più di un'ora a causa dell'improvviso ritiro di Laslo Djere all'inizio del secondo set. Il serbo non era apparso chissà quanto sofferente e non è ancora chiaro quale sia il problema fisico che lo ha costretto a dare forfait.

Novak Djokovic, che debutterà domani, ha scoperto il nome del suo avversario. Sarà Roman Safiullin ad affrontare il campione serbo sul Court Rainier III. Dopo un primo parziale molto combattuto, il russo ha assunto il controllo degli scambi e chiuso in bellezza contro Jaume Munar: l'incontro è terminato con il punteggio di 7-5, 6-1 in suo favore.

Cameron Norrie ha perso fiducia e risulta sempre più evidente analizzando le sue partite. Il britannico ha gestito male i momenti in cui avrebbe potuto instaurare diversi dubbi nella mente di Karen Khachanov, che ha avvertito questa tendenza e alzato la voce quando contava imponendosi 7-5, 7-6( 3) .

Norrie è partito bene, ma ha subito l'immediato contro break nel terzo game. Ha poi spedito l'avversario a servire per il set e - proprio quando ha pareggiato i conti in extremis - ceduto nuovamente la battuta sul 5-5 disputando un pessimo gioco.

Per assurdo, le cose sono andate peggio nella seconda frazione. Norrie ha avuto la possibilità di portarsi sull'1-1: prima servendo sul 5-4 e poi guadagnando due set point sul 6-5. In questa seconda circostanza, però, il russo si è comportato alla grande salvandosi con un ottimo dritto e un provvidenziale ace.

Nel tie-break, il 28enne si è arreso 7-3. Ugo Humbert, infine, ha superato in rimonta 4-6, 6-1, 6-2 il qualificato Federico Coria.