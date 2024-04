L'esordio di Novak Djokovic e Matteo Berrettini, il secondo turno di Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Taylor Fritz, il doppio di Andrea Vavassori e Simone Bolelli: sono tanti gli appuntamenti nel Day 3 del Masters 1000 di Monte-Carlo.

Il campione serbo ha spiegato che le sue aspettative non sono molto alte in questo torneo a causa delle recenti prestazioni, ma l'obiettivo resta quello di invertire la rotta in una stagione in cui non ha ancora brillato.

Due gli incontri che dovrà attendere prima di scendere in campo: quello tra Stan Wawrinka/Alex de Minaur e Berrettini/Miomir Kecmanovic.

Atp Monte-Carlo - Day 3: Djokovic torna in azione. In campo Berrettini e Musetti

Lo svizzero e l'australiano apriranno il programma sul Court Rainier III alle ore 11:00; toccherà poi al romano.

Berrettini è reduce dal successo ottenuto a Marrakech e cercherà di fare il massimo per continuare a risalire la classifica nel Principato. Il terzo match sul Centrale vedrà quindi Djokovic affrontare uno tra Roman Safiullin e Jaume Munar.

Alexander Zverev chiude contro Sebastian Ofner. Sarà il Court des Princes a ospitare il secondo turno di Musetti. Il talento di Carrara se la vedrà con Arthur Fils, che ha lasciato solo due game a Yannick Hanfmann quest'oggi.

Quella di Musetti è l'ultima sfida in programma e potrebbe iniziare intorno alle ore 17:00. Sullo stesso campo si giocheranno altre tre partite: Alejandro Davidovich Fokina/Sebastian Korda, Hubert Hurkacz/Jack Draper e Gael Monfils/Jordan Thompson.

Bolelli e Vavassori, infine, saranno impegnati sul Campo 9 e troveranno dall'altra parte della rete Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.

Ecco il programma completo