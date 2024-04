Atp Houston - Ben Shelton conquista il titolo. A Charleston vince Danielle Collins

Ben Shelton ha vinto a Houston il suo secondo titolo Atp in carriera. Dopo il successo al torneo Atp 500 di Tokyo 2023, il classe 2002 americano ha sconfitto il connazionale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-5 4-6 6-3. E' stata una finale combattuta con tanto agonismo con Tiafoe che andava a caccia del bis dopo la vittoria del 2023 nel torneo di casa.

Ma non è andata in questa maniera. Primo set molto lottato punto a punto con Shelton che è stato bravissimo a fare la differenza sul 5-5 e chiudendo il set per 7-5. Andamento opposto nel secondo set conquistato da Tiafoe per sei giochi a quattro.

Il momento decisivo della finale è arrivato nel quarto game del terzo set. Sul 2-1 in suo favore Shelton ha piazzato la zampata vincente ed è riuscito a strappare il servizio al suo avversario. Shelton è arrivato sul 5-3 a servire per il match e per il titolo.

Un dritto lungo di Tiafoe ha spianato la strada al giocatore nativo di Atlanta che poi a suon di colpi di servizio che gli hanno aperto il campo ha chiuso partita e incontro e ha potuto sollevare il secondo trofeo della sua carriera.

Houston ha un nuovo campione.

Wta 500 Charleston: Collins ottiene il secondo titolo consecutivo dopo Miami

Danielle Collins trionfa a Charleston e dopo Miami vince il secondo titolo consecutivo. L'americana che non era nemmeno testa di serie ha vinto il suo 13esimo incontro consecutivo con una schiacciante affermazione per 6-2, 6-1 sulla testa di serie numero 4 Daria Kasatkina.

Collins ha impiegato 1 ora e 17 minuti. L'ultima giocatrice a vincere Miami e Charleston nello stesso anno è stata la sua connazionale Serena Williams nel 2013. Dopo i suoi exploit a Miami e Charleston, Collins che ha dichiarato l'intenzione di ritirarsi a fine anno, rientrerà tra le prime 15 del mondo nella nuova classifica Wta.

Wta 250 Bogotà: Camila Osorio vince per la seconda volta il torneo di casa

La giocatrice colombiana Camila Osorio ha vinto per la seconda volta il torneo Wta 250 di Bogotà battendo Marie Bouzkova, testa di serie numero 1, 6-3, 7-6.

Secondo titolo per lei nel torneo di casa dopo il successo del 2021. Osorio in semifinale aveva sconfitto sabato Sara Errani.