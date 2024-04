Non poteva desiderare esordio migliore al Rolex Monte-Carlo Masters Lorenzo Musetti. Nel Principato - luogo a cui è legatissimo - il talento di Carrara riesce sempre in qualche modo ad alzare l'asticella e, quest'anno, ha eliminato il semifinalista della scorsa edizione Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4.

L'americano ha messo in difficoltà Musetti in apertura, ma è diventato più falloso con il passare dei minuti conferendo fiducia all'italiano. Il 22enne ne ha approfittato e, punto dopo punto, ha aumentato i giri del motore esprimendo un alto livello di gioco.

Atp Monte-Carlo - Musetti parte alla grande e batte Fritz. Nardi accede al main draw

Fritz ha iniziato bene e sul 2-3 siglato il break prendendo in controtempo Musetti con un ottimo rovescio. Proprio nel momento in cui è passato in vantaggio, lo statunitense ha commesso diversi gratuiti e rimesso in corsa l'avversario affossando il dritto in rete.

Musetti ha ringraziato e ben pensato di assumere il controllo del match a suon di colpi imprevedibili e insidiosi. Un velenoso slice ha sortito l'effetto bramato su Fritz e offerto all'italiano la chance di servire per il primo parziale.

Chance che Musetti ha capitalizzato con coraggio e determinazione. Il discreto avvio di secondo set non si è tradotto in affondo decisivo: Fritz ha operato l'immediato contro break sull'1-2. Musetti ha continuato a pensare al suo tennis e la ricompensa per la maggiore solidità si è materializzata nel nono game, quando ha comandato con il dritto e piegato le difese dell'americano registrando il break del ko.

Una importante rimonta ha permesso a Luca Nardi di conquistare per il secondo anno consecutivo il tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro è stato bravo a non mollare mai e ha superato con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 il francese Alexandre Muller.

Non è andata invece bene a Lorenzo Sonego, probabilmente stanco a causa delle partite giocate e dei viaggi intrapresi negli ultimi giorni. Ad accendere il semaforo rosso al piemontese a un passo dal main draw ci ha pensato Roberto Bautisita Agut.

Dopo un bruttissimo primo set, Jan-Lennard Struff ha trovato il modo di recuperare lo svantaggio e battere 1-6, 7-6( 3) , 6-2 Sebastian Baez. Subito fuori la testa di serie numero 16 Alexander Bublik. Il kazako ha più volte ribadito di non amare questa superficie, ma la prestazione messa in scena contro Borna Coric si è rivelato troppo negativa per un giocatore del suo livello.

Il croato ha dominato e chiuso con un doppio 6-1.

Atp Estoril - Hubert Hurkacz vince il primo titolo sulla terra battuta

Hubert Hurkacz si è finalmente tolto la soddisfazione di vincere un titolo sulla terra battuta.

Il polacco predilige ovviamente i campi rapidi su cui può sfruttare alla perfezione il suo efficace servizio, ma al torneo ATP 250 dell'Estoril ha capito di poter fare bene anche sul rosso. Hurkacz ha sconfitto in finale Pedro Martinez con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26 minuti.

Proprio il servizio ha assistito alla grande il nativo di Wroclaw, capace di non concedere nemmeno una chance al suo rivale nell'arco dell'intera partita. Due break, uno per set, hanno di fatto consegnato l'ottavo titolo a Hurkacz.