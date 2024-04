Atp Monte-Carlo - Day 2: Nardi debutta sul Centrale. In campo Sinner e Sonego

In attesa dei Big che scenderanno in campo al secondo turno c'è tanta Italia nel secondo giorno dei match validi per il Masters 1000 di Monte-Carlo. L'ingresso nella Top 100, la vittoria su Djokovic e il recente successo a Napoli testimoniano l'ottimo stato di forma di Luca Nardi che aprirà la giornata sul campo centrale contro il canadese Felix Auger Aliassime.

Una sfida di grande talento e tutt'altro che semplice, Auger non vive un periodo semplice ma resta un avversario insidioso. Sul centrale tanto talento e giocheranno anche Grigor Dimitrov contro la wild card di casa Vacherot e il greco Stefanos Tsitsipas, impegnato in una sfida non semplicissima su questa superficie contro il serbo Djere.

Chiude il turno il big match di giornata tra Karen Khachanov e Cameron Norrie, due tennisti sempre dentro o a ridosso della Top 10. È solo doppio ma c'è grande attesa per vederli in campo e soprattutto per vedere in campo Jannik Sinner, il dominatore di questa prima parte di 2024.

Sinner affronterà in coppia con Lorenzo Sonego la sfida contro la coppia belga composta da Sander Gille e Joran Vliegen, match che concluderà la giornata sul campo 2. Capitolo ancora italiani, in campo anche Matteo Arnaldi che affronterà Nagal nel secondo match del campo dei principi e in campo anche Lorenzo Musetti, in coppia nel doppio con Harry e contro gli argentini Gonzalez e Molteni, ultimo match del campo 11.

Curiosità anche per la sfida tra Moutet e Popyrin, i due si affronteranno nel primo match sul campo numero due. Ecco il programma della seconda giornata a Monte-Carlo: