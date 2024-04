Atp Houston, Luciano Darderi si arrende a Tiafoe. Finale tutta americana con Shelton

Troppo Frances Tiafoe per Luciano Darderi. Il giocatore italiano è stato sconfitto nella semifinale del torneo Atp 250 sulla terra battuta di Houston con il punteggio di 6-2 7-6. Darderi, anche probabilmente stanco per le battaglie vinte soprattutto nei primi due turni contro Kudla e Cerundolo, nel primo set è stato estremamente in difficoltà a contenere le accelerazioni vincenti di Tiafoe.

Un Tiafoe di lusso. Nel secondo parziale c'è stata più partita, l'italiano ha avuto anche palle break ma nel tie break c'è stato il dominio del giocatore statunitense. L'inizio di partita non è stato dei migliori per Darderi che ha molto faticato a tenere lo scambio.

Il risultato fotografa al meglio l'andamento della partita: 6-2 con due break per Tiafoe. Secondo set molto più equilibrato e combattuto con Tiafoe che ha dovuto fronteggiare in particolare nel sesto gioco due palle break che avrebbero portato Darderi avanti 4-2.

Ma a sua volta il campione dell'Atp 250 di Cordoba ha dovuto annullare diverse palle break pericolose. L'epilogo è arrivato al tie break dominato da Tiafoe che si è portato sul 6-0 a suon di colpi vincenti sia al servizio che in risposta fino alla conclusione per sette punti a due.

Comunque un'altra settimana importantissima e estremamente positiva per Darderi che continua la sua ascesa in classifica e nella live Atp ad oggi è in 63esima posizione. Il suo best ranking. Ora per lui niente Montecarlo ma dopo il trasferimento in Europa prossima sua tappa sarà l'Atp 250 di Bucarest.

Frances Tiafoe incontrerà in finale Ben Shelton in una finale tutta americana tra la testa di serie numero 3 e la testa di serie numero 1. Ben Shelton nella prima semifinale ha superato l'argentino Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-7 6-4 6-4.

Per l'americano è la prima finale in carriera sulla terra battuta e andrà a caccia del suo secondo titolo Atp.

Atp 250 Estoril, finale tra Hurkacz e Martinez

La finale del torneo Atp dell'Estoril, terra battuta all'aperto, sarà giocata dal polacco Hubert Hurkacz e dallo spagnolo Pedro Martinez.

Nella prima semifinale Hurkacz ha superato 6-3, 3-6, 6-3 il cileno Cristian Garin in un'ora e 58 minuti. Oggi giocherà la prima finale a livello Atp sulla terra battuta. E non la giocherà contro la testa di serie numero 1 del torneo, il norvegese Casper Ruud battuto dallo spagnolo Pedro Martinez col punteggio di 6-4 4-6 6-4 in una partita durata più di tre ore. Per Martinez è la terza finale Atp in carriera e ha vinto un titolo a Santiago del Cile nel 2022.