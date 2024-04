Atp Marrakech - Matteo Berrettini è in finale: battuto in rimonta Navone

Grigor Dimitrov: "Non ho tempo per sentirmi triste. Jannik Sinner? Impressionante"

Un break conservato con cura e autorevolezza che ha finito per piegare le difese di Navone. Nell'ultimo atto del Grand Prix Hassan II, Berrettini affronterà il campione in carica Roberto Carballes Baena . Lo spagnolo ha superato 6-4, 6-2 Pavel Kotov .

In una sola circostanza Berrettini è andato in difficoltà - sul 3-2 - e si è salvato grazie alla prontezza dei riflessi mostrata nei pressi della rete. La partenza nel set decisivo ha lanciato un chiaro messaggio alla partita, perché Berrettini ha strappato la battuta all’argentino aggiudicandosi un interminabile scambio.

Berrettini ha perso ancora il controllo del dritto sul 4-4 offrendo un pesante mini-break e rendendo la strada dell’argentino in discesa. Il 27enne ha rialzato la testa nella seconda frazione e brekkato Navone in apertura con un grandissimo dritto.

Navone ha però tremato a un passo dall’1-0 e nel decimo game non è riuscito a contenere l’ esplosività di Berrettini, capace di aprirsi alla perfezione il campo con il suo colpo migliore. La grande occasione è arrivata sul 6-5, ma l’italiano ha sbagliato il dritto sul set point senza evitare il tie-break.

Il romano ha raggiunto la tredicesima finale in carriera, la settima sulla terra battuta e la prima da quella perso contro Lorenzo Musetti a Napoli nel 2022. Un’altra statistica curiosa riguarda le semifinali vinte da Berrettini sul rosso, ovvero sette su sette.

Prova di forza e di carattere di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Marrakech. Dopo aver sprecato un set point nel primo parziale, l’azzurro si è opposto al destino mostrando tutta la sua personalità e ha sconfitto in rimonta Mariano Navone con il punteggio di ( 4) 6-7, 6-3, 6-2.

