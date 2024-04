Fabio Fognini dà forfait a Monte-Carlo: "Spero di avere un'altra opportunità"

Fabio Fognini, così come accaduto lo scorso anno, non prenderà parte al Master 1000 di Monte-Carlo. Il tennista italiano è stato purtroppo costretto ad alzare bandiera bianca e ad annunciare il ritiro dal torneo, in cui doveva essere ai nastri di partenza delle qualificazioni, per via della stanchezza accumulata nelle ultime partite disputate.

L'azzurro ha comunicato amaramente ai tifosi che non parteciperà alla manifestazione che riserva sempre un posto speciale nel suo cuore: nel 2019, infatti, il ligure ha conquistato il titolo battendo nel corso della competizioni avversari come Andrey Rublev, Alexander Zverev, Rafael Nadal e, in finale, Dusan Lajovic.

"Tutti sanno quanto io ami questo torneo. Purtroppo il mio fisico non è pronto in questo momento e devo prendermi qualche giorno per riposare e rimettermi in forma. Monte-Carlo sei la mia seconda casa, spero di avere un’altra opportunità prima di salutarvi" è il messaggio sui social del giocatore nativo di Sanremo.

Nelle scorse ore era emerso parecchio rammarico tra i fan per la mancata wild card da parte degli organizzatori (che hanno preferito Matteo Berrettini e Gael Monfils).

Lo scorso anno l'invito era arrivato ma, in extremis, Fabio ha dovuto rinunciare all'evento. L'ultima partecipazione dell'azzurro risale al 2022, nel quale ha battuto il francese Arthur Rinderknech all'esordio e poi perso la sfida con il greco Stefanos Tsitsipas.

Fognini cercherà ora di recuperare le energie per prepararsi a uno degli appuntamenti più sentiti e importanti sulla terra rossa, soprattutto per un italiano: gli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma.