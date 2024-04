Atp Monte-Carlo - Day 1: Lorenzo Musetti sfida subito Fritz sul Court Rainier III

Grigor Dimitrov: "Non ho tempo per sentirmi triste. Jannik Sinner? Impressionante"

Sul Court des Princes andrà in scena un solo match del tabellone principale: quello tra Tallon Griekspoor e Dominik Koepfer . Ci sarà anche il derby russo in doppio che coinvolgerà Daniil Medvedev / Roman Safiullin e Karen Khachanov / Andrey Rublev .

Nessuna delle due partite si è disputata sul rosso: Fritz si è infatti imposto sui prati di Wimbledon e sul cemento proposto dalle Davis Cup Finals nel 2022. Musetti si è spinto fino ai quarti di finale a Monte-Carlo lo scorso anno e, agli ottavi, ha ottenuto quello che lui stesso ha definito il successo più importante in carriera ai danni di Novak Djokovic .

Al termine dell'incontro di Nardi e non prima delle 13:00, toccherà a Jan-Lennard Struff e Sebastian Baez . Esordio anche per la testa di serie numero 16 Alexander Bublik , mai a suo agio sulla terra battuta.

Jannik Sinner dice no anche all'inviato de Le Iene: "No guarda, io con voi... " 4 ore fa

Una partita che vedrà impegnato Luca Nardi contro Alexandre Muller . L'italiano ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-3 Lucas Pouille ; mentre il francese ha sorpreso in due set Dusan Lajovic , finalista nel Principato nel 2019.

Il Day 1 del Masters 1000 di Monte-Carlo offrirà subito agli appassionati di tennis la possibilità di godersi alcuni tra i più interessanti match di primo turno. Ad aprire il programma sul Court Rainier III alle ore 11:00, però, sarà una partita valida per l'accesso al main draw.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD