Atp Houston - Luciano Darderi è in semifinale. Ecco chi sfiderà Sara Errani a Bogotà

Luciano Darderi non si ferma più, batte Marcos Giron ed è in semifinale al torneo Atp 250 di Houston. 6-0 6-4 il punteggio in poco meno di un'ora e mezza. Il giocatore italiano ha avuto una grandissima partenza e ha conquistato il primo set senza lasciare nessun game all'avversario.

Una solidità di gioco che ha creato enormi problemi a Giron che spesso è andato fuori giri negli scambi non sapendo come scardinare la resistenza dell'italiano. C'è poi stato un sesto game fiume su servizio Giron con 11 vantaggi e Darderi è riuscito a conquistare il primo set 6-0 al quinto set point su un dritto in rete del giocatore americano.

Giron, dopo sette game consecutivi di Darderi, è riuscito a tenere il suo turno di servizio e il primo squillo della sua partita è arrivato nel terzo game del secondo set quando si è procurato la palla break su servizio Darderi che l'italiano ha prontamente annullato.

In questo parziale c'è stato decisamente maggiore equilibrio. C'è un lunghissimo sesto game nel quale Darderi ha mancato tre palle break per andare avanti 4-2. Sul 5-4 Darderi l'italiano è arrivato ad avere due match point e ha concretizzato il primo con un dritto vincente.

Darderi vola nella sua seconda semifinale Atp della carriera dopo quella di Cordoba, torneo che alla fine ha vinto. Darderi ora affronta in semifinale Frances Tiafoe che ha superato 7-6 6-4 Jordan Thompson. E' la seconda semifinale di oggi, orientativamente in campo tra le 21.30 e le 22 italiane.

Nella semifinale della parte alta si incontreranno la testa di serie numero 1 Ben Shelton che ha battuto 7-5 7-6 Brandon Nakashima e la testa di serie numero 4 Tomas Etcheverry che ha usufruito del ritiro di Michael Mmoh nel secondo parziale.

Wta 250 Bogotà: Osorio è l'avversaria di Sara Errani

Sara Errani si è qualificata per le semifinali del torneo Wta 250 di Bogotà sempre sulla terra battuta. La sua avversaria sarà la colombiana Osorio che ha superato Maria 1-6 6-3 6-3.

La partita si giocherà dalle 20.30 ora italiana di stasera, sabato 6 aprile. Nell'altra semifinale si affrontano Bouzkova che ha eliminato Siegemund e Rakhimova che ha superato Bucsa.

Wta 500 Charleston: Pegula supera Azarenka al tie break del terzo set salvando 4 match point

Jessica Pegula, testa di serie numero 1 del torneo, ha salvato quattro match point ma si è qualificata per le semifinali del torneo Wta di Charleston battendo 6-4, 3-6, 7-6 la numero 12 Victoria Azarenka.

Partita combattutissima e terminata solamente 9-7 al tie break del terzo con Pegula che è riuscita ad avere la meglio sulla giocatrice bielorussa. In semifinale ora affronterà la testa di serie numero 4 la russa Daria Kasatkina, vincitrice per 6-7, 6-2, 6-3 sulla sorprendente rumena Jaqueline Cristian.

Nella parte bassa del tabellone semifinale tra Danielle Collins che ha superato Elise Mertens 6-3 6-4 e Maria Sakkari che ha battuto Veronika Kudermetova 6-2 6-4.