Atp Monte-Carlo - Da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti: il cammino degli italiani

Il Masters 1000 di Monte-Carlo è riconosciuto come uno degli eventi più attesi e prestigiosi dell’intera stagione tennistica. Sarà lo scenario incredibile che fa da cornice a questo torneo, sarà che è il primo evento sulla terra rossa dopo la prima parte di stagione giocata sul cemento.

Quel che è certo è che questo torneo ha sempre un fascino indiscutibile. C’è tanta curiosità dai tifosi fino agli addetti ai lavori per vedere come si comporteranno i protagonisti del circuito.

Da Jannik Sinner a Novak Djokovic, passando per Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Saranno loro a contendersi, almeno sulla carta il titolo, ma non sono da dimenticare altri atleti di assoluto livello, come Alexander Zverev, Holger Rune, il campione in carica Andrey Rublev, che possono ovviamente dire la loro.

Se negli scorsi articoli abbiamo visto il cammino dei tennisti sopracitati, andiamo ora ad analizzare quello della truppa azzurra. Quello che ovviamente desta più curiosità è Sinner, vincitore in carica agli Australian Open, Rotterdam e infine Miami.

L’azzurro sarà chiamato a confermarsi anche sulla terra battuta, dove lo scorso anno ha faticato e non poco.

Il cammino degli azzurri a Monte-Carlo

Oltre al fuoriclasse altoatesino, vedremo nel Principato di Monaco anche Matteo Berrettini (che ha goduto di una Wild card), Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, più altre possibili sorprese provenienti dalle qualificazioni.

Il tennista romano, al momento impegnato nell’Atp 250 di Marrakesh, al primo turno avrà subito un avversario molto insidioso, come Miomir Kecmanovic. Qualora l’ex finalista di Wimbledon dovesse vincere al primo turno, ad aspettarlo potrebbe esserci Holger Rune, testa di serie numero 7 del torneo, o magari proprio Arnaldi, che dovrà però prima vedersela con il finlandese Emil Ruusuvuori.

In un ipotetico quarto di finale ci potrebbe essere un’altra sfida tutta azzurra, con Sinner. Musetti invece è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, dove potrebbe incontrare Djokovic, in una sfida remake dell’anno scorso, dove il toscano uscì vincitore.

Prima di questa rivincita, il 22enne avrà prima il difficile compito di superare l’americano Taylor Fritz.