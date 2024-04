Atp Marrakech - Matteo Berrettini vince il derby con Sonego e vola in semifinale

Un problema alla gamba destra ha purtroppo condizionato il match di Fabio Fognini al torneo ATP 250 di Marrakech: il ligure è infatti apparso in difficoltà sin dal primo 15 nella partita contro Pavel Kotov. Il russo non ha mai guardato dall'altra parte della rete - come giusto che sia - e ha conquistato la quarta semifinale nel circuito maggiore imponendosi con un netto 6-1, 6-2.

A incidere sul corpo di Fognini sono stati anche gli sforzi profusi durante le qualificazioni e il lungo incontro con Laslo Djere agli ottavi. L'italiano si è comportato in maniera eccellente e, nonostante il dolore, si è al massimo consultato con il fisioterapista in un paio di occasioni senza mai interrompere il gioco.

Un dritto largo ha impedito a Fognini di tenere il servizio nel quarto game e Kotov è subito salito 4-1. La fortuna non lo ha assistito nemmeno nel successivo turno di battuta, perché il nastro ha accompagnato fuori il suo dritto sulla chance offerta al rivale.

Il secondo set si è aperto con un doloroso break a zero che ha reso ancora più in discesa la strada di Kotov. Il russo ha continuato a fare il suo e chiuso i conti evitando ogni pericolo. Kotov affronterà ora il campione in carica Roberto Carballes Baena, bravo a battere 6-4, 4-6, 6-4 Nicolas Moreno De Alboran.

Con una prestazione di altissimo livello, Matteo Berrettini torna in semifinale a livello ATP - escludendo la United Cup - da Napoli 2022. Numeri incredibili al servizio per il romano che ha lasciato per strada quattro punti nel primo set.

Berrettini ha lanciato un messaggio da non sottovalutare nel derby tricolore con Lorenzo Sonego e farà di tutto per sollevare al cielo il trofeo domenica al Grand Prix Hassan II. Il piemontese ha iniziato male e commesso tre brutti gratuiti in apertura offrendo la possibilità al connazionale di partire bene anche in risposta.

Berrettini si è rivelato perfetto e ha gestito il vantaggio con estrema calma e autorità. Entrambi hanno tenuto agevolmente il servizio nella seconda frazione fino al 4-5. Per uno strano scherzo del destino, la prima palla break che Sonego è riuscito a procurarsi era un set point.

Berrettini non ha tremato e lo ha cancellato con coraggio rinviando il discorso al tie-break. Un tie-break che ha premiato proprio il romano scrivendo la parola fine a causa del doppio fallo di Sonego con il punteggio di 6-3, 7-6( 5)