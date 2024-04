Atp Monte-Carlo - Draw: Jannik Sinner con Medvedev. Djokovic-Alcaraz possibile semi

È tutto pronto per il primo grande appuntamento sulla terra battuta del 2024. È stato sorteggiato il tabellone principale del Masters 1000 di Monte-Carlo; torneo che vedrà in campo i migliori tennisti del mondo.

Novak Djokovic tornerà a competere dopo la brutta sconfitta subita a Indian Wells contro Luca Nardi e proverà a cambiare passo in una stagione che non lo ha mai visto brillare. Jannik Sinner farà il suo esordio da numero due del ranking ATP, traguardo raggiunto grazie al successo ottenuto al Miami Open.

Carlos Alcaraz, da parte sua, ha partecipato solo nel 2022 all'evento monegasco e perso subito con Sebastian Korda. Non sarà presente Rafael Nadal, che ha annunciato di non essere ancora pronto fisicamente.

Djokovic-Alcaraz possibile semi

Sinner, come testa di serie numero due, popolerà la parte bassa del main draw: quella occupata da Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Holger Rune e Stefanos Tsitsipas. L'altoatesino dovrà pensare partita dopo partita, perché è atteso da un incontro tutt'altro che semplice con Alejandro Davidovich Fokina o Korda.

Nell'ottavo di Sinner figurano poi Alexander Bublik, Borna Coric, Sebastian Baez e Jan-Lennard Struff. Ai quarti potrebbe invece esserci la rivincita del duro match perso lo scorso anno contro Rune. Quest'ultimo dovrà battere la concorrenza di Matteo Arnaldi o Emil Ruusuvuori.

In quella porzione di tabellone c'è anche Matteo Berrettini a cui è stata assegnata una wild card. Il romano troverà dall'altra parte della rete Miomir Kecmanovic e, in caso di vittoria, dovrebbe affrontare Grigor Dimitrov.

I più quotati per una semifinale con Sinner sono Medvedev, Zverev e Tsitsipas. Alcaraz è finito nella stessa metà di Djokovic. Il campione serbo attenderà al secondo turno Roman Safiullin. La prima testa di serie sul suo cammino è Taylor Fritz, avversario di Lorenzo Musetti.

Il vincente del match tra l'azzurro e l'americano incontrerà quello del derby francese tra Adrian Mannarino e Arthur Fils. Il maggiore indiziato per spingersi fino ai quarti nel lato di Djokovic è il campione in carica Andrey Rublev.

Con Alcaraz ci sono infine Ugo Humbert, Hubert Hurkacz e Casper Ruud.

