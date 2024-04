Non poteva iniziare in modo migliore il tentativo di difesa del titolo di Casper Ruud al torneo ATP 250 dell'Estoril. Il norvegese ha travolto Botic van de Zandschulp - reduce dalla battaglia vinta al terzo set con Federico Coria - e chiuso il match in un'ora e 16 minuti con il punteggio di 6-1, 6-2.

L'olandese non è mai davvero riuscito a mantenere il ritmo imposto alla partita da Ruud e ha raccolto solo tre game. Il prossimo avversario del campione in carica dell'evento portoghese sarà Marton Fucsovics.

Atp Estoril - Ruud domina contro Van de Zandschulp.

Wawrinka saluta Marrakech

Il francese e l'ungherese hanno dominato un set a testa prima di immergersi nel terzo e decisivo parziale. Monfils ha rischiato di ritrovarsi sotto di due break, ma si è salvato nel quinto game e ha sorpreso Fucsovics in quello successivo siglando il contro break.

Il 37enne di Parigi è uscito dalla disputa quando ha sprecato tre match point sul 5-4. Fucsovics ha tratto tutti i benefici dall'episodio e guadagnato i quarti con un importante 1-6, 6-1, 7-5. Bella vittoria in rimonta per Cristian Garin ai danni di Arthur Fils.

Il cilena affronterà ai quarti di finale Nuno Borges, giustiziere di Lorenzo Musetti. Pedro Martinez ha infine fatto suo il derby spagnolo con Roberto Bautista Agut. Dopo essere stato in vantaggio di un set e di un break, Stan Wawrinka è crollato e ha dovuto salutare anzitempo il torneo di Marrakech.

Lo svizzero è apparso in grande difficoltà nella terza frazione di gioco e Mariano Navone ne ha approfittato per imporsi 3-6, 7-5, 6-2. Nessun problema per Roberto Carballes Baena, capace di battere 6-4, 7-6( 3) Daniel Evans.

Domani toccherà a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. I primi due daranno vita a un interessante derby tricolore; mentre il ligure se la vedrà con il russo Pavel Kotov. Il programma inizierà alle ore 13:00 italiane e le due partite degli azzurri coinvolti si disputeranno al termine dell'incontro tra Carballes Baena e il qualificato Nicolas Moreno De Alboran.