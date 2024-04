Atp Monte-Carlo - Assegnate le wild card: ci sono Matteo Berrettini e Stan Wawrinka

Tre campioni e il padrone di casa. Sono state assegnate le wild card per il prossimo torneo di Montecarlo, primo Master 1000 della stagione sulla terra rossa. Dopo il lungo swing di inizio stagione sul cemento, ad eccezione dei tornei sudamericani, il tour si è spostato questa settimana sul rosso, con i tornei di preparazione alla competizione monegasca.

Tanti i campioni presenti nel tabellone del torneo del Principato, con il ritorno in campo del numero uno del mondo Novak Djokovic dopo l’assenza negli Stati Uniti e i vari jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev pronti a darsi battaglia.

Non ci sarà Rafa Nadal, ancora alle prese con l'infortunio. Sono quattro le wild card concesse dagli organizzatori del torneo. Ad usufruirne saranno Gael Monfils, Stan Wawrinka, l’azzurro Matteo Berrettini e il tennista monegasco Valentin Vacherot, che accederanno direttamente al main draw.

Tomorrow, Friday, April 5th at 5:00pm, marks the beginning of the 117th edition of the Rolex Monte-Carlo Masters, with the draw for the final tableau.



