Atp Estoril - Lorenzo Musetti perde contro Borges in due set. Avanza Hubert Hurkacz

Un momento, in particolare, ha cambiato il match tra Lorenzo Musetti e Nuno Borges: quello in cui l'azzurro non ha convertito due set point nel dodicesimo game del parziale inaugurale. Il talento di Carrara è rimasto fermo a quell'attimo e non ha tradotto in una vera reazione la sua rabbia sportiva per le opportunità mancate.

Musetti esce quindi di scena all'esordio al torneo ATP 250 dell'Estoril arrendendosi al tennista di casa con il punteggio di ( 4) 6-7, 3-6.

Atp Estoril - Musetti perde contro Borges in due set. Avanza Hurkacz

Musetti ha tenuto due turni di battuta a zero prima di brekkare Borges disegnando bene il campo con il dritto.

Il contro break si è materializzato in maniera del tutto inaspettata nel gioco successivo, quando l'italiano non ha controllato il rovescio. Il portoghese ha acquisito fiducia e giocato con maggiore equilibrio. Musetti ha comunque continuato a fare la sua partita e guadagnato il 15-40 - due set point - sul 6-5.

Il rovescio lo ha tradito in entrambi i casi e nel tie-break è stata la solidità di Borges a prevalere. Musetti ha staccato la spina per un po' ed è partito male nella seconda frazione cedendo il servizio a zero.

Nell'unico game in cui ha impensierito il rivale in risposta, il 22enne ha affossato in rete il rovescio e permesso a Borges di salire 5-2. La sfida di Hubert Hurkacz, mai completamente a suo agio sul rosso, si è rivelata più complicata del previsto.

Il polacco ha chiuso 7-6( 5) , 6-4 contro il qualificato Jan Choinski, ma rischiato di perdere il primo set. Il britannico ha infatti servito per portarsi avanti 1-0 e subito il contro break alla quinta chance offerta a Hurkacz.

L'attuale numero 10 del ranking ATP ha fatto valere la maggiore esperienza nel tie-break e alzato il livello nel secondo parziale. Choinski, nonostante lo svantaggio, non si è arreso e ha avuto la palla del 5-5: Hurkacz ha risposto presente e conquistato i quarti.

Niente da fare per Dominic Thiem. L'austriaco non ha sfruttato la sua occasione ed è stato eliminato da Richard Gasquet, entrato in tabellone all'ultimo istante come lucky loser. Il francese ha posto fine al cammino di Thiem annullando due set point nel tie-break e imponendosi 6-4, 7-6( 6) .