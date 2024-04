Rivoluzione doppio, l'Atp cambia le regole: ecco gli esperimenti al 1000 di Madrid

L'obiettivo è quello incentivare la presenza dei giocatori top in singolare anche nel tabellone di doppio

Ross Hutchins , chief tour officer dell'Atp ha detto: "La sperimentazione dei nuovi formati e regole ci consente di esplorare i modi per migliorare il prodotto ":

Se lo scambio precedente è inferiore a quattro colpi ci saranno solamente 15 secondi e non 25 tra un punto e l'altro. Che rimarranno 25 invece dopo gli scambi oltre i 4 colpi. Infine a differenza di quanto avviene oggi ci sarà libertà di movimento sulle tribune per gli spettatori durante il gioco.

Si inizia con Madrid poi saranno comunicati altri tornei che faranno parte di questa sperimentazione. Ma ci saranno anche altre novità: i cambi di campo saranno più veloci con una diminuzione del numero di volte in cui ci si potrà sedere.

Il tutto per cercare di dare vita a sfide tra doppisti puri e coppie di singolaristi e incentivare quest'ultimi a giocare il doppio. Sarà anche semplificata la programmazione col torneo di doppio che sarà concentrato in cinque giorni dal martedì al sabato della seconda settimana nei Masters 1000 che hanno questo formato .

Quali sono le novità che verranno introdotte ? La prima riguarda la formazione dei tabelloni. Nei tornei con 32 coppie previste, la metà di queste, quindi 16, saranno formate da coppie di singolaristi che entreranno in tabellone con il proprio ranking in singolare.

Regole che verranno testate a breve nel torneo Atp Master 1000 di Madrid in calendario tra fine aprile e inizio maggio. L'Atp in un comunicato ufficiale ha spiegato che "la sperimentazione mira ad aumentare l'esposizione e l'attrattiva di marketing del gioco del doppio creando nuove narrazioni e una migliore esperienza sul posto durante i tornei”.

L'Atp studia cambiamenti radicali per i tornei di doppio . Con l'obiettivo di provare a rilanciare una specialità troppo spesso snobbata dai principali giocatori del circuito, l'Atp ha deciso di cambiare alcune regole di questa disciplina.

