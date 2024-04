L'annuncio di Nick Kyrgios: "Infortunio era grave ma ritornerò sicuramente in campo"

Il giocatore australiano Nick Kyrgios in un'intervista esclusiva con il podcast di The AO Show, ha rivelato che ha intenzione di riprendere la sua carriera da giocatore professionista. L'ex numero 13 del mondo non gioca una partita ufficiale Atp dal giugno 2023 quando venne sconfitto a Stoccarda dal cinese Wu.

Per via di una serie di interventi chirurgici per infortuni al ginocchio e al polso ha giocato solo quella partita in più di un anno e mezzo. "È stato senza dubbio uno degli anni più difficili della mia vita dal punto di vista tennistico", ha detto il finalista di Wimbledon 2022.

"Tutto il resto è stato fantastico, non posso lamentarmi di nient'altro. Ma per quanto riguarda il tennis ho riflettuto molto sul da farsi anche in questa fase di riabilitazione. Ma c'è ancora fuoco nello stomaco, il che è positivo".

Nick Kyrgios: “Tornerò sicuramente in campo”

Kyrgios che ha 28 anni ha proseguito: "Colpirò palle per la prima volta la prossima settimana, tornerò sicuramente. È difficile stabilire una data esatta perché l'infortunio era piuttosto grave.

Sto arrivando al punto della mia carriera in cui so di aver avuto successo e che molti atleti non ne hanno nemmeno un quarto, quindi è egoista per me tornare e chiedere di arrivare di nuovo alla finale di Wimbledon.

Mi prenderò il mio tempo, tornerò e mi divertirò semplicemente a essere di nuovo in campo". “Non ho rimpianti per la mia carriera - ha infine evidenziato - ho ricevuto tante lezioni di vita e ho preso tante decisioni sbagliate ma ho imparato da quei momenti e ora mi sento estremamente fiducioso. Non mi paragono agli altri e cerco solo di essere migliore ogni giorno".